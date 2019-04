761bab4523

Servicio del Patrimonio retrocede: director del Museo Martín Gusinde volverá a sus funciones El sociólogo Alberto Serrano fue desvinculado del espacio cultural el 22 de marzo, luego de ser acusado de participar en manifestaciones en contra de la industria salmonera. Diario Uchile

Durante la tarde de este jueves, fue restituido en su cargo, el director del Museo Antropológico Martín Gusinde de Puerto Williams, Alberto Serrano. La decisión surgió luego de que el sociólogo sostuviera una reunión con las autoridades del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. El investigador, quien durante once años estuvo a la cabeza del organismo, fue notificado de su despido el 22 de marzo, luego de ser acusado de participar en movilizaciones que, según el Servicio, alteraron el “orden público” de la región. Así, desde el organismo patrimonial acusaron que el funcionario participó en movilizaciones en contra de la instalación de la industria salmonera en la zona, lo que no fue descartado por el experto. Al respecto, la Asociación de Trabajadores del Patrimonio (Anatrap) emitió un comunicado donde señaló que la restitución de Serrano se produjo gracias a un trabajo colaborativo entre gremios, comunidades y funcionarios. “Esta es una muestra concreta de la fuerza de la articulación social que obligó a la autoridad a asumir su error en la toma de una decisión arbitraria e ilegal”, recalcaron. A su vez, la organización expresó su preocupación respecto de la decisión tomada por el director del Servicio, Carlos Maillet: “Esperamos que mejore su gestión errática y que demuestre el liderazgo necesario para dirigir una institución tan importante en su trayectoria en la protección y salvaguarda del Patrimonio”. Previamente, durante esta mañana, Anatrap se reunió en el frontis de la Biblioteca Nacional para rechazar el despido de Serrano. En ese contexto, Jorge González, vicepresidente de Anatrap, indicó que en este caso existen antecedentes respecto de una presunta “persecución política”: “Tenemos los correos, el relato de Alberto y de otras personas de la zona, que dicen que esto se debe al activismo que él ha mostrado y a su negativa respecto de la instalación de salmoneras”. Durante la manifestación de los trabajadores del patrimonio, también se hizo presente la concejala por Santiago Rosario Carvajal, quien indicó que este es un pésimo antecedente para las organizaciones culturales del país. “Aquí vemos una errónea señal política. No es el primer director que se saca de sus funciones con motivos injustificados y despidos arbitrarios. Lo que entendemos con esto es que hay un castigo a la posición política y activista que él tenía a propósito de proyectos de intervención. Entonces, la autoridad de turno no puede tomar como castigo el despido, porque un funcionario y, en este caso un director, cumple su función. Él no deja de ser ciudadano”, planteó. Por su parte, Guillermina Saldivia Yáñez, estudiante de antropología de la Universidad Católica y miembro de la comunidad de Puerto Williams, indicó que la desvinculación de Serrano fue “sorpresiva” para la localidad. Esto, por los aportes del académico respecto de la puesta en valor de la comunidad yagán. “La desvinculación fue una sorpresa para nosotros como poblado austral. Nos sentimos desplazados ante las decisiones que toman. Él es un pilar fundamental para la conservación del patrimonio material e inmaterial de la isla. Entonces, sería una pérdida enorme que su cargo no fuera restituido”, concluyó. Revisa aquí el comunicado de Anatrap.

