Educación Judith Butler en la U. de Chile: "No podemos permitir que algunas vidas sean más valiosas que otras" La teórica norteamericana fue la encargada de la conferencia magistral de este encuentro universitario, oportunidad donde también recibió la distinción Doctor Honoris Causa de la institución. Diario Uchile Viernes 5 de abril 2019 17:10 hrs.

En un repleto patio Andrés Bello, la comunidad de la Universidad de Chile se reunió para celebrar el inicio de un nuevo Año Académico, encuentro marcado por la contingencia y los planteamientos de una de las teóricas más potentes de la actualidad: la filósofa Judith Butler. Junto con ofrecer la charla magistral de la jornada, la teórica recibió la distinción Doctor Honoris Causa de la Universidad de Chile, otorgada de manos del Rector Ennio Vivaldi, para lo cual fue presentada por el director del recientemente inaugurado Centro Interdisciplinario de Estudios en Filosofía, Artes y Humanidades, Pablo Oyarzún. Oyarzún, catalogó a Butler como “una figura fundamental de la Filosofía Contemporánea”. El académico de la Facultad de Artes destacó además “su prestigio internacional como pensadora eminente y prominente del Feminismo, de la Teoría de Género y de la Teoría Queer, desde una perspectiva crítica y profundamente innovadora, que -discutiendo con las principales tendencias filosóficas del presente- ha retroalimentado debates contemporáneos en diversos ámbitos”. Este reconocimiento, señaló la académica de la Universidad de California, Berkeley, representa un premio no sólo a su trabajo teórico y académico, sino que a todas las trayectorias relacionales y las colaboraciones que lo han marcado y forjado a lo largo del tiempo, a través de diálogos e intercambio entre diferentes campos de estudio. “¿Dónde estaría yo sin estas formas de colaboración tan apasionada a lo largo del mundo?”, reflexionó. “Esta persona que yo soy, esta autora que escribe, esta profesora que enseña, no es nada sin las relaciones que he podido sostener: he sido transformada por ellas”, dijo Butler, agregando que ha aceptado este premio “porque veo que es un reconocimiento al pensamiento crítico, a la teoría, a los Estudios de Género, y a quienes buscan un mundo donde podamos vivir con libertad y sin violencia”. La académica también se refirió a los desafíos que tienen las humanidades en la actualidad, marcadas por un cuestionamiento a sus resultados y sus desafíos en materia de impacto en la realidad, donde la universidad, dijo, tiene una responsabilidad particular. “La universidad tiene que ser un lugar para el pensamiento crítico pero también para ser transformados los unos y los otros para poder pensar en conjunto”, señaló, advirtiendo que esto es aún más importante en tiempos de miedos y pánicos movidos por el conservadurismo y el fascismo, tiempos que definió también como “nostálgicos de las antiguas dictaduras”. “Las humanidades están hoy en un contexto donde se enfrente a “tantas demandas para demostrar que nuestro trabajo tiene valor. Tenemos que mostrar que somos útiles para las industrias y el gobierno”. A pesar de ello, dijo Butler, el énfasis más bien debería estar en “mantener la pregunta del valor vida, y no simplemente aceptar la formulación clásica de establecer la pregunta de qué es valioso”. Al respecto, advirtió: “No podemos permitir que algunas vidas sean más valiosas que otras y unas más vivibles que otras, por lo que rechazamos los cálculos que hace tales distinciones”. Igualdad de género en la U. de Chile y el sistema universitario Luego de entregar el reconocimiento Doctor Honoris Causa a Judith Butler, el Rector Ennio Vivaldi se dirigió a la comunidad universitaria, recalcando el compromiso que ha asumido la universidad por “reconocer y denunciar el carácter estructural y relacional de la desigualdad de género, y de estar dispuestos a abordar las causas que la generan, sus mecanismos de reproducción y sus múltiples manifestaciones”. Ocasión donde además destacó la labor del plantel en “que incluye la revisión del modelo educativo de la Universidad, la incorporación de indicadores de género en la encuesta de evaluación docente, el desarrollo de módulos de género en los procesos de formación de nuevos profesores, de tutores estudiantiles, de inducción de estudiantes nuevos y la ampliación de cursos de formación general sobre la materia”. Junto a esto, el Rector Vivaldi invitó “al conjunto de las instituciones educacionales a considerar estos conceptos como el nivel mínimo al que todos debemos aspirar”. Posteriormente se refirió a otros desafíos y proyectos que ha asumido la Casa de Bello como la campaña de detección masiva del VIH y los avances en relación a docencia de pre y postgrado, investigación, internacionalización, entre otros. También tuvo palabras para referirse al debate en torno a la educación superior y su financiamiento.“La opinión pública, especialmente los jóvenes estudiantes y sus familias, tienen derecho a conocer las respuestas concretas a preguntas como: ¿Hay intereses económicos detrás del debate sobre educación superior? ¿Ha influido en él el vínculo entre acreditación y financiamiento? ¿Cuáles son las consecuencias económicas detrás de la aprobación o rechazo de la gratuidad? ¿Y detrás del CAE y de los sistemas que eventualmente lo reemplazarían?”, entre otras, aclarando que dichos cuestionamientos no son acusaciones, y que pueden y deben ser contestadas. “Hay una que nos preocupa muy especialmente: ¿no habremos estado por mucho tiempo en Chile obligando a jóvenes, en su mayoría vulnerables, a endeudarse, para ingresar a las universidades que ellos no prefieren, para seguir carreras de las cuales probablemente no egresarán y si lo hacen será con títulos de profesiones que no tendrán una posibilidad real de ejercer?”, manifestó. Finalmente, y ligando sus palabras con los planteamientos de Judith Butler, el Rector Vivaldi aseguró que es necesario promover una conversación libre en materia de educación superior, dispuesta a redefiniciones. “Aprendamos de Judith Butler a siempre dejar la opción de que lo que hoy consideramos una verdad autoevidente, un orden natural, pueda más bien ser un prejuicio impuesto e infundado (…) Este es un gran momento para dar vida a la universidad pública, aquella que pluralista, laica, democrática e inclusiva, se debe al progreso y a la cohesión del país en su conjunto”. Juan Eduardo Vargas, jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación comenzó sus palabras señalando: “Qué decir de la Universidad de Chile, de la principal Casa de Estudios de nuestro país en una ocasión como esta. Si bien estas palabras las hago a nombre de la ministra Marcela Cubillos, no puedo evitar mezclar en lo que voy a decir, mi experiencia personal como jefe de División de Educación Superior”. Vargas felicitó “a la Universidad de Chile por el impecable proceso de re acreditación institucional, que le permitió acreditarse por otros siete años”, y destacó a la institución como la que tiene “mayor productividad científica de investigación e innovación en el sistema chileno, con más de 800 proyectos y con un alto número de más de 40 programa de doctorados que abordan las distintas áreas del conocimiento”. “Debo decir que si Chile ha alcanzado el nivel de desarrollo que ostenta actualmente en la educación superior es entre otros factores, por la influencia de esta Universidad”, dijo al concluir su intervención. Participaron de este encuentro el prorrector Rafael Epstein, los vicerrectores Rosa Devés, Faride Zeran, Flavio Salazar, Daniel Hojman y Juan Cortés, además de integrantes del Consejo y Senado Universitario, del Consejo de Evaluación, académicas, académicos, estudiantes, funcionarios y público general. Asistieron también las diputadas Camila Rojas, Maite Orsini, Natalia Castillo y Camila Vallejo, y el senador Guido Guirardi, representantes de las fuerzas armadas y autoridades de gobierno. La ceremonia, que contó con más de 500 asistentes, fue también transmitida vía streaming por nuestro plantel a través de tv.uchile.cl, y re transmitida por Radio Universidad de Chile, Cooperativa.cl, Biobio.cl, El Díanamo, El Desconcierto y CNN. Previo a su participación en esta ceremonia, Judith Butler fue parte de la inauguración del Centro Interdisciplinario de Estudios en Filosofía, Artes y Humanidades el jueves 4 de abril, ocasión en la que ofreció la charla “Crítica, disenso y el futuro de las humanidades”. Junto con ser la conferencista principal de la inauguración del Año Académico 2019 en la U. de Chile, Butler será parte del diálogo “Palabras Públicas: conversatorio con Judith Butler”. Texto de Francisca Palma, Muriel Solano y Francisca Siebert /Uchile.cl.

