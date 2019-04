e34a66712a

Deportes Palestino y O’Higgins darán el vamos a la séptima fecha del Campeonato Nacional El elenco árabe recibe a los rancagüinos con la misión de seguir subiendo en la tabla de posiciones del torneo. Diario Uchile Viernes 5 de abril 2019 11:42 hrs. Compartir

En el estadio Municipal de La Cisterna, Palestino será local desde las 17:00 horas ante O’Higgins de Rancagua por la séptima fecha del Campeonato Nacional 2019. Los árabes anhelan traspasar su buen presente en el plano internacional al torneo nacional e intentar quedarse con un nuevo triunfo. En cambio, el Capo de Provincia quieren dar vuelta la página tras caer ante Unión Española y así volver a ganar en la temporada. En Palestino, el entrenador del cuadro árabe, Ivo Basay, habló tras el sólido triunfo ante Alianza Lima en Copa Libertadores y adelantó que intentarán seguir firmes en cada frente esta temporada. “El equipo fue creciendo. Ganamos con mucha autoridad y categoría. No tenemos un plantel grande y nos gustaría pelear en los dos frentes (Campeonato Nacional y Libertadores). Más no les puedo exigir, pero vamos a seguir luchando. No quiero dejar nada de lado”, declaró. Por otro lado, el defensor de O’Higgins, Raúl Osorio, adelantó que deben dejar el último resultado atrás y pensar en el duro rival que se avecina en el torneo. “Hay que dar vuelta la hoja, ya tenemos el partido encima, es sumamente importante para nosotros revertir la situación del partido anterior, así que vamos a ir a buscar los tres puntos”, sentenció. Datos del partido: – O’Higgins mantiene un invicto de seis partidos contra Palestino en Primera División (3V 3E), la última derrota la sufrió en octubre de 2015 (0-1). – Palestino acumula solo una derrota en sus últimos cinco partidos como local en Primera División, fue en el más reciente que disputó, 1-2 ante Audax Italiano. – O’Higgins concedió dos goles en cada uno de sus últimos dos partidos (1E 1D), algo que no le ocurría desde agosto de 2018 (2D). – Palestino es el equipo con más goles desde dentro del área en el Campeonato 2019; anotó sus 11 goles de esa manera. – Ramón Fernández, de O’Higgins, es el jugador con más chances creadas en el Campeonato 2019, lo ha hecho en 24 ocasiones.

