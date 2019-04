f3559a74fa

0e79c08b87

Nacional Este sábado comienza a regir el horario de invierno A partir de las 00:00 horas de este sábado 6 de abril los relojes se retrasarán una hora, dando inicio al horario de invierno. A diferencia de años anteriores, la medida regirá durante cinco meses y no sufrirá variaciones durante todo el gobierno del Presidente Sebastián Piñera. Diario Uchile Sábado 6 de abril 2019 9:20 hrs. Compartir

A las 00:00 horas de este sábado 6 de abril se deberán atrasar los relojes en una hora, retornando al horario de invierno el que se extenderá hasta las 00:00 horas del sábado 7 de septiembre. La medida, a diferencia de años anteriores en que sólo duraba tres meses, se extenderá por cinco meses. Al respecto, la ministra de Energía, Susana Jiménez explicó que “con este régimen horario hemos querido privilegiar la hora de luz en la mañana, que va en directo beneficio del bienestar de las personas y, sobre todo, de nuestros niños que deben llegar al colegio con luz de día para iniciar su proceso de aprendizaje”. #CambioDeHora | ¡Recuerda! Este sábado 6 de abril cuando sean las 23:59 debes atrasar tu reloj en una hora para dar inicio al nuevo horario de invierno ⏮🕚 Gracias a este cambio, contaremos con más luz durante las mañanas ☀️🌄#DespiertaConEnergía pic.twitter.com/b6W03FYf9D — Energía (@MinEnergia) 4 de abril de 2019 Asimismo, la secretaria de Estado afirmó que este nuevo régimen horario se mantendrá durante todo el gobierno del presidente Sebastián Piñera y agregó que entre las regiones de Arica y Maule no habrá prácticamente ningún día en que amanecerá después de las 8:00 am, mientras que, entre las regiones de Biobío a Aysén se reducirán en 56 los días en que saldrá el sol después de las 8:00 am. Cabe recordar que el nuevo régimen horario afectará a todo Chile a excepción de la región de Magallanes y la Antártica Chilena, que mantendrá el horario de verano durante todo el año, luego de una consulta ciudadana en 2017.

A las 00:00 horas de este sábado 6 de abril se deberán atrasar los relojes en una hora, retornando al horario de invierno el que se extenderá hasta las 00:00 horas del sábado 7 de septiembre. La medida, a diferencia de años anteriores en que sólo duraba tres meses, se extenderá por cinco meses. Al respecto, la ministra de Energía, Susana Jiménez explicó que “con este régimen horario hemos querido privilegiar la hora de luz en la mañana, que va en directo beneficio del bienestar de las personas y, sobre todo, de nuestros niños que deben llegar al colegio con luz de día para iniciar su proceso de aprendizaje”. #CambioDeHora | ¡Recuerda! Este sábado 6 de abril cuando sean las 23:59 debes atrasar tu reloj en una hora para dar inicio al nuevo horario de invierno ⏮🕚 Gracias a este cambio, contaremos con más luz durante las mañanas ☀️🌄#DespiertaConEnergía pic.twitter.com/b6W03FYf9D — Energía (@MinEnergia) 4 de abril de 2019 Asimismo, la secretaria de Estado afirmó que este nuevo régimen horario se mantendrá durante todo el gobierno del presidente Sebastián Piñera y agregó que entre las regiones de Arica y Maule no habrá prácticamente ningún día en que amanecerá después de las 8:00 am, mientras que, entre las regiones de Biobío a Aysén se reducirán en 56 los días en que saldrá el sol después de las 8:00 am. Cabe recordar que el nuevo régimen horario afectará a todo Chile a excepción de la región de Magallanes y la Antártica Chilena, que mantendrá el horario de verano durante todo el año, luego de una consulta ciudadana en 2017.