Nacional Política Frente Amplio se prepara para conformar nuevo partido político Dentro de las próximas semanas, cuatro movimientos del Frente Amplio se fusionarán en una nueva colectividad. En el último fin de semana, más de mil 600 militantes de la coalición votaron por las distintas propuestas que darán forma y contenido al nuevo partido. Y pese a que la opción apoyada por el alcalde Jorge Sharp fue la que obtuvo la mayor parte de las preferencias, dirigentes del Frente Amplio destacaron el grado de similitud entre las diferentes miradas. Montserrat Rollano Lunes 8 de abril 2019 19:45 hrs.

2019 ha sido un año movido para el Frente Amplio, y a poco más de dos años de su conformación, la coalición ha experimentado sus primeras transformaciones importantes. Primero fue la fusión de Poder Ciudadano con el movimiento Izquierda Autónoma, que dio como resultado el partido Comunes, a principios de 2019. Ahora, la creación de una nueva colectividad que emergerá como resultado de la unión del Movimiento Autonomista (MA), la Izquierda Libertaria (IL), Nueva Democracia (ND) y Sol. Para este propósito, las organizaciones frenteamplistas votaron durante cuatro días respecto de cuatro “tesis” que serán la base del nuevo partido. De esta forma, y con una participación cercana al 65 por ciento del padrón (1672 votos), se impuso la propuesta liderada por el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, y la diputada de la Izquierda Libertaria, Gael Yeoman, denominada “La Corriente”, que obtuvo un 46, 2% de las preferencias. Al respecto, la legisladora destacó la necesidad de que este nuevo partido, el cual será el segundo más importante en el Frente Amplio, contribuya a volver a la raíz del conglomerado, junto con otorgar una mayor importancia a las luchas sociales fuera del Parlamento. “Lo que se pone en evidencia es que la conducción del nuevo partido debe responder a los principios que hemos defendido desde esta corriente; una oposición clara al gobierno de Piñera, una centralidad en las disputas municipales del año 2020 y de fortalecimiento en los distintos territorios en los que estamos presentes con menor relevancia en la disputa en los salones del Congreso”. Por su parte, en conversación con Radio Universidad de Chile, la secretaria general de Nueva Democracia, Marjorie Cuello, explicó algunas de las diferencias entre las propuestas. Según señaló, éstas no son de fondo, sino que dicen relación matices y con la definición de prioridades. “Nosotros, por ejemplo, no necesariamente adherimos a las tesis libertarias que tienen una visión específica del Estado, creo que ahí tenemos un matiz, pero yo creo que no hay mayores diferencias, y efectivamente fue la tesis con más firmas, pero no necesariamente esa tesis va a ser la línea política o el mandato para todo el partido porque estamos en un proceso de síntesis, donde las distintas tesis tienen que llegar a un acuerdo de consenso táctico que va a ser el marco general frente a lo cual se va a distribuir el partido”. En tanto, según consigna el diario El Mercurio, la vocera del Movimiento Autonomista, Stephanie Peñaloza, subrayó el grado de similitud entre las cuatro propuestas, argumentando que “existe una mirada común sobre la importancia del feminismo, los movimientos sociales, una redistribución del poder y la disputa de los gobiernos locales”. La segunda propuesta o tesis que obtuvo más votos fue la del diputado Diego Ibáñez, “Unidad de Mayorías”, que logró más del 26% de los votos, mientras que en último lugar estuvo la alternativa apoyada por el diputado Gabriel Boric, “Desbordar lo Posible”, con 13,5% de las preferencias. En cuanto a los nombres, si bien hubo cuatro alternativas que destacaron de los diez originales, aún no existe un consenso respecto de ninguna de ellas. Por esa razón, “Partido Socialista Libertario”, “Convergentes”, entre otros nombres, serán revisados por una nueva instancia. Sin embargo, según fuentes del Frente Amplio, en ese proceso podrían surgir otros nombres para bautizar a la naciente colectividad.

