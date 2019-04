Andrea Parra, jefa de bancada PPD: “La decisión de la DC tendrá consecuencias”

La bancada de diputados de la Democracia Cristiana resolvió votar este miércoles a favor de la idea de legislar el proyecto de reforma tributaria que presentó el ministro de Hacienda en la comisión del mismo título. Las reacciones no tardaron en llegar desde la oposición y desde el Frente Amplio y la ex Nueva Mayoría acusaron a la DC de no respetar sus acuerdos.