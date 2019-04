Juez prohíbe que Estados Unidos obligue a migrantes esperar su juicio en México

Un juez federal de California dictó este 8 de abril una orden cautelar que impide que el gobierno estadounidense aplique una medida que va en el sentido de la política antiinmigrantes del presidente Donald Trump.

Desde el mes de enero, la policía fronteriza estaba habilitada para aceptar una petición de asilo y devolver al migrante a México, para que espere en el país latinoamericano que su caso llegue a juicio. Esta política ha afectado a más de 300 personas desde el principio del año 2019.

“Se prohíbe a los acusados continuar implementando o ampliando los ‘Protocolos de Protección al Migrante'”, escribió en su decisión, que entra en vigor el viernes y puede ser apelada, el juez federal Richard Seeborg de San Francisco.

Con esta decisión se busca poner fin a los “Protocolos de Protección al Migrante” (MPP en inglés), diseñados para solicitantes de asilo no mexicanos que entren a Estados Unidos por México.

“Un juez del noveno circuito acaba de decidir que México es muy peligroso para los migrantes. Muy injusto para EE.UU. ¡FUERA DE CONTROL!”, tuiteó Trump.

A 9th Circuit Judge just ruled that Mexico is too dangerous for migrants. So unfair to the U.S. OUT OF CONTROL! https://t.co/XF8o3jMDle

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de abril de 2019