Nacional A un año del decreto migratorio, balance de Interior deja sin respuesta las críticas a Extranjería En medio del balance oficial realizado por el Gobierno respecto de la nueva política migratoria implementada hace un año a través de un decreto, el Ministerio del Interior se refirió a la polémica surgida por el posible delito de desacato en que habría incurrido la cartera y la Policía de Investigaciones en el último operativo de expulsión de migrantes. Tomás González F. Miércoles 10 de abril 2019 19:09 hrs.

Cumplidos doce meses de la puesta en vigencia de una nueva política migratoria implementada por el Gobierno, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, en conjunto con el subsecretario, Rodrigo Ubilla, y el jefe del Departamento de Extranjería y Migración, Álvaro Bellolio, realizaron un balance de las políticas que, vía decreto, se llevaron a cabo en abril del año pasado. Tras las palabras de bienvenida del Ministro del Interior, fue el turno del jefe del Departamento de Extranjería y Migración, Álvaro Bellolio, quien tomó la palabra para dar a conocer las cifras que el Departamento de Extranjería y Migración (DEM), en conjunto con la Policía de Investigaciones, han obtenido de este proceso. Bellolio destacó el hecho de que en el último año han aumentado los flujos migratorios, al punto de que, por primera vez, tres de las cuatro principales colonias de extranjeros provienen de países no fronterizos. Asimismo, las solicitudes de visa aumentaron en un 48 por ciento en el último año, llegando a ser requeridas más de 320 mil en 2018. Respecto de esto, Bellolio anunció que el total de ésta serán tramitadas para fines de mayo. “El DEM ya ha analizado cerca de 135 mil visas, ese es el 87 por ciento del total. Hay cerca de 17.500 que no fueron acogidas por no cumplir con los requisitos. Tenemos cerca de 58 mil que ya fueron estampadas y aún quedan cerca de 58 mil por estampar. Quiero ser muy transparente y muy directo con esto: el Departamento de Extranjería tendrá el cien por ciento de las visas analizadas y resueltas a fines de mayo”, anunció el jefe del DEM. Luego de la breve presentación de Bellolio con el balance oficial del Gobierno, tanto el Ministro del Interior, como su subsecretario, respondieron las preguntas de la prensa. Consultado sobre el recurso de amparo interpuesto por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y el no cumplimiento de la orden de no innovar decretada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta en relación a la expulsión de seis ciudadanos colombianos el pasado 28 de marzo, Andrés Chadwick indicó no conocer los antecedentes del caso, pese a que el mismo Ministerio del Interior es una de las partes denunciadas. “No tenemos todavía esa información, pero si así fuese, nosotros estamos convencidos de que se ha actuado con pleno apego a la legalidad y ejerceremos nuestros derechos para así demostrarlo, si somos requeridos por ellos, como Ministerio del Interior ante los tribunales de justicia. Por consiguiente, una vez que tengamos la información veremos el ejercicio de nuestros derechos”, respondió el secretario de Estado. Sin embargo, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, quien supervisó el operativo de expulsión en Antofagasta y cuyo jefe de gabinete fue informado de la resolución de la Corte una hora antes del despegue del avión, sí se refirió al tema y a la citación que recibió por parte de la comisión de Gobierno Interior de la Cámara en la que tuvo que dar explicaciones. “Hay una orden de investigar por parte de la Corte de Apelaciones de Antofagasta hacia el Ministerio Público. Yo ayer (martes) estuve en la comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, en conjunto con el director de Extranjería de la PDI y el fiscal del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Ahí se explicó, y expliqué con mucho detalle, que son dos cosas distintas”, sostuvo Ubilla, quien además explicitó la causa de la investigación. “Como la información de la Corte fue entregada vía correo electrónico más menos una hora antes de la salida del avión, la Corte de Apelaciones de Antofagasta pide al Ministerio Público que se investigue”, agregó. Todos los antecedentes de esta denuncia hecha por el INDH fueron entregados a la Fiscalía Regional de Antofagasta, para que sea esta quien investigue un posible desacato por parte del Ministerio del Interior y la Policía de Investigaciones en el último operativo de expulsión. Por su parte, y respecto de la denuncia por malos tratos que fue ingresada a través de Contraloría en contra del Departamento de Extranjería y Migración, y en específico en contra del asesor de modernización de Bellolio, Varthan Ishanoglu, el jefe del DEM señaló que todos los antecedentes han sido entregados al ente fiscalizador y que esperarán su resolución para tomar medidas. Misma respuesta esbozó al ser consultado por la denuncia que ex funcionarios de Extranjería habían hecho a Radio Universidad de Chile, en la que indicaban -con un pantallazo del sistema interno de tramitación de visas- que a Romer Rubio, abogado de nacionalidad venezolana que trabaja en el Plan de Retorno Humanitario, se le había otorgado su visa en tan solo un día, mientras que otros ciudadanos del mismo país, y de otros, pasan meses esperando una aprobación. “Lo que tengo que decir es que eso está en el informe que entregamos a Contraloría y que vamos a tomar las medidas legales justamente con aquellas personas que insistan en el tema. Es una investigación que está en curso, yo no puedo comentar temas que está viendo la Contraloría. Si quieres puedes preguntárselo al contralor”, respondió Bellolio.

