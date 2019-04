2c005f3887

Nacional Daniel Núñez: "La DC se colude con la derecha para borrar los avances en equidad y justicia social" Las últimas horas han sido de alta tensión para la oposición luego que la DC ignorara el acuerdo de no avanzar en una "reforma regresiva". El presidente de la comisión de Hacienda conversó con Diario y Radio Universidad de Chile y aseguró que se encuentran en una situación "extremadamente crítica". Diario Uchile Miércoles 10 de abril 2019 12:26 hrs.

Este miércoles, la Comisión de Hacienda votará la idea de legislar la nueva reforma tributaria propuesta por el gobierno de Sebastián Piñera. El Presidente de esa instancia, diputado comunista Daniel Núñez conversó con nuestro medio y criticó duramente la decisión de los diputados DC que optaron por apoyar la postura del Ejecutivo, contraviniendo el acuerdo de la oposición de negarse sistemáticamente a discutir un cambio normativo que implique una mayor regresión. “Fue un balde de agua fría cuando nos enteramos que los diputados de la DC decidieron votar a favor de la idea de legislar la Reforma Tributaria, incumpliendo los acuerdos y principios con los que habíamos trabajado y con la idea de restablecer la coordinación de la oposición en la Cámara. Lo de el martes en el Congreso es inexplicable porque, aunque uno entiende que la oposición tiene distintos matices, distintos colores y, por lo tanto, es un desafío el trabajar coordinados. Estamos hablando de una votación de la reforma más importante que hizo el gobierno de la Nueva Mayoría y la presidenta Bachelet: la gratuidad se financió con una reforma tributaria que se votó en el 2014 y que implicó importantes recursos para el Estado que vinieron por la vía de subir los impuestos a los dueños de las grandes empresas, al señor Luksic, a Matte, a Angelini; a quien es hoy Presidente de la República, Sebastián Piñera”. El parlamentario representante del distrito 5 manifestó duras críticas a la actuación de la Falange que formó parte de la Nueva Mayoría y, por lo tanto, estaba de acuerdo con las reformas promovidas durante el gobierno de Michelle Bachelet. ” Cuando hoy la DC se colude con la derecha para borrar un avance en materia de equidad y justicia social como fue la reforma tributaria del 2014, desconoce todo lo acordado con la oposición. Es un golpe a lo que se avanzó en materia de conquista social con el gobierno anterior y genera una crisis de proporciones enormes en la oposición y con consecuencias que no podemos calcular, así que estamos en una situación extremadamente crítica y lamento mucho que la credibilidad de la DC haya quedado mellada de esta manera, porque la verdad es que esto dificulta mucho las opciones de levantar opciones de gobierno con legitimidad y respaldo ciudadano”. Consultado respecto de las razones que podría haber tenido la Democracia Cristiana para optar por apoyar la idea de un cambio en el sistema impositivo, Núñez señaló que no le es posible entender la lógica política del actual presidente de la tienda, Fuad Chahín. “Ellos son los que toman sus decisiones y deben hacerse responsable de sus actos. Creo que la DC obviamente va a explicar esto diciendo que son una oposición constructiva, y bajo ese razonamiento, todos los demás partidos somos obstruccionistas y solo queremos golpear al gobierno”. “Lo que está ocurriendo en la DC es de una relevancia superflua, sin relato, sin épica y sin aliados en la oposición. El camino propio es algo que ya ensayaron hace dos años con la candidatura de Carolina Goic y, ¿a qué los llevó? A una lista parlamentarias en que fueron solos, perdieron diputados, una candidatura presidencial que no prendió. Tenemos que entender es que cada uno tiene su identidad y los comunistas reivindicamos la nuestra, el PPD la suya el FA su proyecto político, pero la oposición tiene algo que nos une y eso son valores y principios. Uno de esos valores es comprender que en Chile hay tremendas desigualdades que el crecimiento económico profundiza y que, para atenuar y corregir tales desigualdades, se crean sistemas impositivos. ¿Queremos crecimiento? Sí, pero con equidad, con igualdad, con protección del medio ambiente y para eso hay impuestos que corrigen las desigualdades. Es importante que las reformas tributarias sean progresivas, es decir, que carguen a los más ricos, ya que por esa vía se pueda financiar el gasto social”. En materia de las razones del PC para oponerse a la reforma tributaria, Nuñez señaló que los cambios en materia impositiva introducidos durante el gobierno de Bachelet los dueños de las empresas pagan impuestos por las utilidades de las empresas y luego vuelven a pagar por sus rentas personales, y eso, según señaló el representante comunista, es un sistema de impuestos moderno, el que hay en la gran mayoría del mundo y particularmente en los miembros de la OCDE. “Pero a Piñera, con las ideas neoliberales, las mismas de la dictadura, se le ocurrió que es mejor tener un sistema integrado donde a los dueños de las grandes empresas no se les cobren los impuestos personales y eso, evidentemente, hace que el Estado tenga menor recaudación. Bajar los impuestos a los más ricos, profundiza la desigualdad social y es una mala política pública”. “Hasta ahora nadie me ha explicado por qué es justo que en Chile se le bajen los impuestos a las grandes empresas”, agregó Daniel Núñez. “Sé que Trump es de la misma idea, pero imagino que la DC no está alineada con Trump, pero hoy sí se alinean con Piñera y le hacen un flaco favor a la oposición y al país. Además corren el riesgo de ser una fuerza auxiliadora del gobierno de la derecha y eso evidentemente la saca del campo opositor, ese es el dilema que tenemos”. El recién asumido presidente de la comisión de Hacienda aclaró el rol del PC en la oposición y señaló que como partido ingresaron a una fase de reflexión. “Estamos preocupados porque creemos que Chile necesita una oposición que sea alternativa de gobierno, pero que sea oposición de verdad porque este gobierno no lo está haciendo bien y lo dicen las propias encuestas que ellos pagan. El gobierno puede enfrentar un triunfo pírrico en esta situación de la reforma tributaria pues la gente, según todas las encuestas, no está apoyándola porque se da cuenta que no le beneficia, que le van a cobrar más por las plataformas digitales por la vía del IVA y sin que haya beneficio alguno. El riesgo que tenemos, si la oposición no es capaz de articularse, no es capaz de jugar el rol de alternativa, es que pueden crecer alternativas de extrema derecha. El gran beneficiado con este retorno de las políticas de los consensos, es la corriente de ultraderecha, que defiende políticas neofascistas porque capitaliza el descontento ciudadano. Veo un panorama muy difícil”. Finalmente, el diputado comunista expresó que el comité central del PC tuvo a la vista la experiencia previa a la conformación de la NM que no fue solo un proceso político, “sino que en el 2011 gracias a las movilizaciones ciudadanas, particularmente de los estudiantes y trabajadores, hizo que el mundo político reaccionara. Hoy hace falta eso: una irrupción social que se exprese en una presión que obligue a generar alternativas democráticas de gobierno y, por otro lado, creemos que es muy importante tener propuestas de futuro porque hay un modelo de desarrollo en Chile que está agotado y que lleva a crisis ambientales en todos los debates”. “Nosotros estamos promoviendo un gran debate respecto del modelo y estilo de desarrollo que necesita Chile porque estamos estancados y los problemas de un crecimiento modesto tienen que ver con factores estructurales que este gobierno no ha sido capaz de abordar”, sentenció el parlamentario.

