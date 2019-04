Julian Assange es detenido por la policía británica

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, refugiado desde 2012 en la embajada de Ecuador en Londres, fue detenido este jueves por la policía británica después de que Quito le retirase el asilo diplomático, informó Scotland Yard en un comunicado.

“La policía metropolitana fue invitada a la embajada por el embajador (de Ecuador) después de la retirada del asilo por el gobierno ecuatoriano”, afirmó la policía de Londres.

Assange, de 47 años, fue trasladado “a una comisaría del centro de Londres donde permanecerá hasta que comparezca ante un juez cuanto antes”, agregó el comunicado.

Julian Assange has been arrested by officers from the Metropolitan Police Service https://t.co/yhOIPbmMo2 pic.twitter.com/dUrDp228In

Imágenes de televisión mostraron como agentes de la policía de Londres sacaban a Assange, con larga barba blanca, a rastras del edificio de la embajada ecuatoriana, situada en el elegante barrio londinense de Knightsbridge, donde había entrado el 19 de junio de 2012 para escapar a una extradición a Suecia cuyas bases acabaron siendo desestimadas.

Entrentanto, el presidente de Ecuador, Lenin Moreno, justificó en un mensaje que su país “decidió soberanamente retirar el asilo diplomático a Julian Assange por violar reiteradamente convenciones internacionales y protocolo de convivencia”.

Poco después, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, criticó en duros términos la decisión del gobierno de Moreno, hablando de “traición”. “’Decisión soberana’, bonita etiqueta pata la traición, la entrada de policía extranjera en nuestra Embajada, y la entrega de un ciudadano ecuatoriano. ¡Pocas veces se ha visto tanta cobardía y miseria humana! La historia será implacable con los culpables de algo tan atroz”, escribió Correa en Twitter.

WikiLeaks, por su parte, denunció en un comunicado poco después de conocida la noticia que Ecuador retiró “ilegalmente” el asilo a Assange.

URGENT: Ecuador has illigally terminated Assange political asylum in violation of international law. He was arrested by the British police inside the Ecuadorian embassy minutes ago.https://t.co/6Ukjh2rMKD

— WikiLeaks (@wikileaks) 11 de abril de 2019