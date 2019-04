3b5dea4146

Mike Pompeo llega a Chile para reunirse con Sebastián Piñera El secretario de Estado de Estados Unidos se reunirá en Santiago con el presidente Piñera y el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, una visita que según han indicado desde el Gobierno, busca seguir reforzando los lazos con el país del norte. Diario Uchile Jueves 11 de abril 2019 20:37 hrs.

Con un importante contingente de seguridad y sin que se haya aclarado del todo los temas que vendrá a conversar, llegará este viernes a nuestro país, Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, quien es considerado el hombre de confianza del presidente Donald Trump. Su visita a nuestro país se enmarca en la gira que está realizando por Sudamérica, en la que visitará Paraguay, Colombia y Perú. Si bien se sabe que se reunirá con el presidente Sebastián Piñera y con el canciller Roberto Ampuero, no se ha esclarecido cuál será el eje de su reunión, pero se prevé que aborden la situación de Venezuela, pues el jefe de la diplomacia Estadounidense viajará a Cucúta para visitar las entidades que apoyan a los refugiados venezolanos y conocer la situación del país petrolero. La vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, se refirió a este encuentro y señaló que “siempre las relaciones de Estados Unidos y de Chile se han basado en diálogos abiertos, francos y directos, en igualdad de condiciones y nosotros queremos poner el énfasis, primero, en el fortalecimiento de las relaciones comerciales para traer mayor inversión y, sin duda, en mayor colaboración en ciencia tecnología y en ciberseguridad”. Frente a la visita de Pompeo, los senadores de la oposición firmaron un proyecto de acuerdo para exigir al presidente Sebastián Piñera que declare formalmente que Chile rechaza la intervención militar en Venezuela. La ministra Cecilia Pérez indicó que quienes hacen estas declaraciones no han puesto real atención a la postura que tiene nuestro país frente a la situación. “Por más que uno insista una y otra vez en la postura de Chile hay algunos que parecen no querer escuchar o no escuchar directamente Chile ha sido claro y enfático y ha compartido en esto la posición del Grupo de Lima, que la postura frente a lo que hoy día sufre Venezuela es una salida no militar pacífica y democrática, que se preocupe y aborde particularmente la crisis humanitaria y volver a recuperar las libertades para el pueblo venezolano”, dijo. Asimismo, en declaraciones para el programa Política en vivo de este medio, el analista internacional, Raúl Sohr, aseguró que no ve algún despliege que haga presumir una posible intervención militar para resolver este problema. “En general, las intervenciones no resuelven los problemas, los problemas los tienen que resolver los propios pueblos. Sin embargo, yo no veo en estos momentos una intención declarada de Estados Unidos, aunque dicen que todas las opciones están sobre la mesa, incluyendo la militar, pero es algo que ellos dicen siempre cuando hay un conflicto”, explicó el analista. El pasado miércoles, Mike Pompeo declaró que el presidente Nicolás Maduro representa una verdadera amenaza para la seguridad de Estados Unidos por sus alianzas con Cuba, Rusia e Irán. En la misma línea, pidió a la ONU que expulse al embajador de Maduro de la organización y que reconozca como presidente a Juan Guaidó, por lo que sus conversaciones con Sebastián Piñera podrían estar marcadas por este tema. La llegada del secretario de Estado estadounidense se da solo dos días antes de que Chile sea sede de una nueva reunión del Grupo de Lima, ya que el próximo lunes 15 de abril el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero y el canciller de Perú, Néstor Polizio, co-liderarán el encuentro que se realizará en el Edificio Carrera y en el que se espera se aborde la situación de Venezuela.

