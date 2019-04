af56c498e3

Asociación por la Memoria y los DD.HH exige al Estado adquirir propiedades de Colonia Dignidad El remate de las propiedades debió realizarse el jueves a las 11:00 horas en el Juzgado de Letras de Parral,pero se suspendió por una tercería interpuesta por el gobierno, sin que se haya fijado aún nueva fecha de la subasta orientada reparar económicamnete a los once querellantes que fueron abusados sexualmente cuando eran niños por Paul Schäffer. Diario Uchile Viernes 12 de abril 2019 13:34 hrs.

A través de una declaración difundida públicamente, la Asociación por la Memoria y los DD.HH. Colonia Dignidad exigió al Estado que adquiera los inmuebles pertenecientes a la ex Colonia Dignidad anunciado por el Juzgado de Letras de Parral. La organización considera que el Estado de Chile debe tomar las propiedad de tales bienes en aras a “cumplir con su deber en torno a la verdad y a la justicia”. El remate tiene como objetivo dar cumplimiento a las condenas contra los responsables de los crímenes cometidos en el enclave alemán, y reparar a los niños y niñas chilenas que fueron víctimas de abusos sexuales al interior de tal recinto. “Como organización de Derechos Humanos respaldamos firmemente el derecho de reparación que merecen las víctimas, sin embargo, vemos con preocupación que los terrenos puedan quedar desprotegidos en manos de privados o particulares que pretendan borrar la memoria de los crímenes aquí perpetrados”, se lee en el comunicado. “Afirmamos que es responsabilidad del Estado chileno adquirir las propiedades sometidas a remate, y con ello velar por el cumplimiento del mandato de tribunales. Asimismo, es deber del Estado la compra de estos terrenos, posibilitando la protección y preservación de espacios que tienen gran valor histórico, patrimonial y judicial al estar relacionados con los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el enclave alemán durante la pasada dictadura cívico-militar”, agregan. La entidad también manifestó su preocupación por la ubicación geográfica de los terrenos a rematar pues colindan con el polígono declarado Monumento Nacional el año 2016 “debido a su valor histórico en relación a las violaciones a los derechos humanos cometidas por el terrorismo de Estado en dicho enclave. De esta manera, la venta de estas propiedades a privados podría intervenir y afectar de forma negativa dicho polígono y los hallazgos, investigaciones y peritajes judiciales allí realizados”. La Asociación finaliza haciendo un llamado a las autoridades a mantenerse en “alerta cuando han transcurrido más de cuatro décadas desde que compatriotas fueran detenidos (as), asesinados (as) y desaparecidos (as) al interior de la ex Colonia Dignidad, sin conocer hoy el destino final de sus cuerpos. Lo hacemos también cuando se cumplen dos años desde que los estados de Chile y Alemania conformaran una Comisión mixta para esclarecer los distintos crímenes cometidos en el enclave alemán, sin embargo, hasta la fecha el Gobierno de Chile no ha llevado adelante ninguna acción dirigida a la consecución de verdad, justicia y memoria. Lo anterior, pese a los esfuerzos de las propias víctimas y sus abogados, y de organizaciones de la sociedad civil como nuestra Asociación”. “Finalmente, ante la desidia del Estado que favorece el ocultamiento e impunidad de los crímenes cometidos en la Colonia Dignidad, exigimos la protección total del enclave alemán y con ello de los vestigios de los crímenes aquí cometidos” concluye el texto.

