Nacional Luciana Ghiotto por TPP-11: "Es el peor tratado de libre comercio de la historia" En conversación con Radio Universidad de Chile, la investigadora argentina e integrante del movimiento Argentina Mejor Sin TLC, Luciana Ghiotto, se refirió a las implicancias que podría tener la firma del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica o mejor conocido como TPP-11. Tomás González F. Viernes 12 de abril 2019 18:58 hrs.

Sin lugar a dudas, la suscripción al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica o mejor conocido como TPP-11, ha sido uno de los proyectos de ley más controversiales del último tiempo. Su votación en el Congreso fue postergada y su discusión, que ha estado marcada por las dudas respecto a las implicancias del texto, se prolongará durante todo este mes de abril. En términos generales, lo que hace este tratado es rebajar de manera considerable los aranceles comerciales a los países participantes, pero más aún, a las empresas transnacionales. Esto último, ha provocado el rechazo de los sectores opositores al gobierno de Sebastián Piñera, quienes han señalado que suscribiendo este tratado Chile cedería soberanía frente a las grandes corporaciones. En entrevista con el programa Radioanálisis de Radio Universidad de Chile, Luciana Ghiotto, investigadora e integrante de la agrupación Argentina Mejor Sin TLC, explicó las implicancias que podría tener en nuestro país el hecho de firmar este acuerdo. Sobre el TPP-11 en particular, la experta argentina comentó que no existen grandes diferencias con anteriores Tratados de Libre Comercio (TLC) a los que Chile ha suscrito. “El TPP-11, en particular, es el peor tratado de libre comercio probablemente de la historia. Pero no se separa tanto tampoco de los otros tratados de libre comercio que ya ha firmado Chile, que están vigentes hace más de diez años y que se están firmando en otras partes del mundo”, sostuvo. Una de las mayores críticas a las que se enfrenta la aprobación del TPP-11 es que, de llevarse a cabo, éste se convertiría en ley nacional que debe ser respetada por todos los poderes del Estado. En esa línea, Ghiotto sostiene que éste es un acuerdo muy poderoso, más que un TLC, al punto de tener consecuencias directas en la vida cotidiana de las personas. “En el caso de Chile entraría por arriba. Entraría por la ventanita del baño, esa chiquita, que uno ni se acuerda que la tiene abierta. Entra por ahí y te obliga a que saques la ley sí o sí. Entonces, estamos ante un tratado con mucho poder, muy abarcador, con un rango de temas que son mucho más amplios que lo que la población en general puede creer. Es un tratado de unas mil páginas y con temas muy fuertes para la vida cotidiana de las personas”, indicó la experta. Pero también tiene otras implicancias. Porque son justamente quienes tienen que votar la aprobación del acuerdo los que podrían salir perjudicados. Esto, porque el texto del tratado obliga a que se vaya revisando la regulación en el Congreso cada cinco años para que ésta sea adaptada a lo que plantea el mismo. En Radioanálisis, Luciana Ghiotto explicó esta situación. “Si este tratado entrara en vigencia, implicaría para los diputados que cada dos o tres años, van a tener una revisión constante de la legislación existente y van a tener que adaptar sus decisiones legislativas -aquello por lo cual la ciudadanía los eligió, para que legislen según ciertas idea-, pero no, tienen que adaptarlas a lo que plantee la letra del TPP. Por eso es peligrosísimo el TPP, no es un tratado cualquiera, no es un TLC cualquiera de los que están firmados y vigentes. Este tiene estos mecanismos mucho más complejos y mucho más refinados que encienden la alerta de la ciudadanía”, señaló Ghiotto. Recordemos que esta semana la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados resolvió que el TPP-11 deberá ser votado por la sala de la corporación en una única instancia y con quórum de ley simple. Es decir, para su confirmación sólo bastará con que la mayoría de los diputados presentes lo aprueben, regla que se aplica para la discusión de todos los tratados internacionales.

