El arduo camino de Bryan Núñez en el fútbol a la sombra de "Lucho Pato" El joven delantero de Deportes Linares se cansó de aparecer en la prensa cada vez que se habla de su padre y de los seis meses que lleva prófugo de la justicia. Al estigma de haber sido criado en La Legua, se le han sumado los calificativos de "delincuente", "narcotraficante" e incluso en ocasiones lo han tratado de "asesino". Una carga que, reconoce, le ha afectado en la concreción de su mayor sueño: llegar al fútbol profesional. Tomás González F. Sábado 13 de abril 2019 15:55 hrs.

Con este cabezazo en el minuto 94’ del partido, Deportes Linares le empató el partido al Real San Joaquín de visita, en la primera fecha del Campeonato Nacional de la categoría Tercera A del fútbol chileno. play pause Descargar Quien lo anotó es Bryan Núñez. Tiene 20 años, juega de puntero o de “diez” y hace un mes firmó en Deportes Linares. Provenía del Real San Joaquín, mismo equipo ante el que debutó marcando el gol del empate, y por eso lo celebró con todo. Luego de que el balón cruzó la línea, la algarabía linarense se hizo sentir y Bryan corrió raudo a la galería. Sin importarle la conocida “ley del ex”, con sus manos hizo un gesto en referencia a “los huevos” que puso su equipo y luego se acercó a la reja para saludar a sus familiares. No fue su primer gol, ni será el último, pero sin dudas éste significó mucho para Bryan. Y es que al 25 del cuadro albirrojo no le ha tocado fácil. Su nombre lleva una carga que hasta hoy no se ha podido quitar.

Su padre, el ex delantero de Universidad Católica Luis Patricio Núñez Blanco, ya no hace noticia por sus genialidades en la cancha y sus goles en los clásicos. Hoy tiene pendiente una orden de arresto por un caso de homicidio y lleva prófugo desde octubre del año pasado. No hablan desde hace más de seis meses y eso no le preocupa. Cree que donde esté, él estará bien. Sin embargo, cada vez que sale a la cancha, se enfrenta a los gritos de las hinchadas rivales, que lo tildan de delincuente, narcotraficante e incluso asesino. Hoy, Bryan quiere terminar con eso y concentrarse en lo que más le apasiona: el fútbol. Para él, eso sólo será posible si dejan de compararlo con su padre. “Yo soy diferente. Él es él y yo soy yo. Yo quiero que dejen de incluirme en sus problemas, que dejen de usar mi foto y mi nombre. Porque él cometió un error, quizás sí o quizás no, eso yo no lo sé. No hablo con él hace mucho tiempo. Pero mi familia queda mal con que me involucren a mi”, comentó el “25” de Deportes Linares. “Yo quiero ser mejor que él, yo quiero ser un gran jugador. Pero me usan y me van poniendo obstáculos en la vida”, agregó. Obstáculos que son concretos y que van mucho más allá de uno o dos cánticos ofensivos. Criado en la El delantero de Linares relató que incluso ha sido rechazado de algunos clubes, sin mediar razón alguna, más que el hecho de ser hijo de Luis Núñez. Su rapidez, agilidad, potencia y buena pegada tenían convencidos a los captadores de Universidad Católica cuando fue a probarse hace algunos meses. No obstante, todo cambió cuando desde la dirigencia se enteraron de que era el hijo del ex ídolo del club. “Fui a Universidad Católica más grande ya. Estaba ahí a prueba y todo iba bien. Hasta que llegó un dirigente y de la nada me saca del entrenamiento. Lo siguiente que me dice es que ya no puedo ir más. Le pregunté qué onda, qué pasaba. Y después supe que era porque yo era hijo de Luis Núñez. Imagínate. Igual para mi es fome porque él hizo su carrera y fue linda. ¿Por qué yo no puedo hacer la misma carrera que él o quizás una más linda?”, se pregunta. Pese al arduo camino que ha tenido que recorrer Bryan por culpa de las acciones de su padre, el joven delantero no es rencoroso. Le preocupa su familia, sus hermanas sobre todo, las que sufren de sobremanera cuando escuchan las fuertes palabras que le dedican a su hermano mayor. Su madre, también sufre, sólo quiere ver a su hijo triunfar y realizar sus sueños. Sin embargo, Bryan dijo que no ha perdido cariño por su padre y que un error lo puede cometer cualquiera. “Rabia nunca voy a tener. Porque esto que hizo quizás está mal, pero también ha hecho cosas buenas. Todas las personas cometen errores. Yo creo que fue un mal momento el que él estaba pasando. Yo no tengo nada que decir sobre él, es una linda persona, siempre ha sido humilde, cuando fue jugador siempre fue muy apegado a la gente, a la barra. Entonces yo lo miro así, como un futbolista, como una persona grande, como un ejemplo. Yo siempre me quedo con lo bueno de él”. Admite que en el plano futbolístico es su ejemplo a seguir, aunque también encuentra diferencias en sus estilos de juego. “Él era más rápido de mente, con un pase te dejaba solo. Yo soy más ágil y me muevo más rápido”, agregó Bryan. Sobre su futuro, aseguró que por el momento está dedicado cien por ciento al fútbol y que su sueño es llegar algún día al fútbol profesional. Espera que, tras un cambio de mentalidad, la gente, los clubes y la prensa dejen tranquilo al hijo de “Lucho Pato” y comiencen a hablar del talentoso delantero Bryan Núñez.

