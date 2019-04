8ddd97a6e5

Justicia Nacional Política Caso Catrillanca: ex alto mando de Carabineros no asistió a sesión de Comisión investigadora Sin justificación alguna, las otroras autoridades de Carabineros no se presentaron a la instancia parlamentaria que investiga responsabilidades en el asesinato del comunero mapuche. El presidente de la Comisión, diputado PPD Ricardo Celis, calificó el hecho como una obstrucción a la indagación. Rodrigo Fuentes Lunes 15 de abril 2019 21:05 hrs.

Sin poder sesionar quedó, este lunes, la Comisión investigadora de la Cámara de Diputados, instancia que indaga responsabilidades en torno al asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca. La razón se debió a la ausencia del ex alto mando de Carabineros. La instancia parlamentaria recibiría al ex general director de Carabineros, Hermes Soto, el general en retiro, Christian Franzani, el ex Jefe de Zona de La Araucanía, Mauro Victoriano, y el ex prefecto de Fuerzas Especiales de la misma región, Iván Contreras, quienes tuvieron un rol vital en el despliegue policial cuando se produjo el homicidio. El presidente de la Comisión investigadora, Ricardo Celis (PPD), calificó como una falta de respeto y una obstrucción a la investigación la ausencia no informada de las otrora autoridades policiales. “Obviamente están dando señales claras de obstruir esta investigación y eso nos hace tener la presunción clara que lo que ocurrió en noviembre del año pasado, no fue ningún hecho casual, sino que, eventualmente, ellos tuvieron participación activa en el falseamiento de los datos”, afirmó. Recordemos que los ex uniformados salieron de la institución después de conocerse la destrucción de evidencia en torno a la muerte de Camilo Catrillanca. La mayoría de los ex miembros de Carabineros han declarado ante la Justicia por dos causas. La primera es la muerte, a manos del Gope, del comunero; y la otra es la obstrucción a la investigación, de la cual se está indagando aún si es que vino como una instrucción de cargos superiores.

