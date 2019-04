8ddd97a6e5

Cultura Ensamble de Luz abre nuevo ciclo de conciertos gratuitos de Holojazz El grupo liderado por la clarinetista Luz Cuadros se presenta este miércoles en la primera fecha de "Las maravijazz de la composición", iniciativa producida por el programa de Radio Universidad de Chile. Diario Uchile Lunes 15 de abril 2019 20:30 hrs.

El Ensamble de Luz inaugurará este miércoles 17 de abril el ciclo “Las maravijazz de la composición”, que contempla una serie de nueve conciertos gratuitos en la Sala Master de Radio Universidad de Chile. La iniciativa es producida por el programa Holojazz, que conduce Miguel Vera y se emite todos los miércoles, a las 22 horas, a través de nuestro medio. El concierto de este miércoles será la presentación en vivo de Mundo zero, nuevo disco del ensamble que lidera la compositora y clarinetista Luz Cuadros y que también integran Valentina Payeras (voz), Alexa Torres (violín), Walter Li (chelo), Jasper Huysentruyt (piano y teclado), Cristian Orellana (contrabajo), Matías Mardones (batería) y Lautaro Álvarez (percusión). “Tengo puros buenos recuerdos de la Sala Master”, dijo Luz Cuadros en entrevista con la primera edición de Radioanálisis. “Suena súper bien, es agradable y amplia”, destacó. Sobre el concierto, la intérprete destacó que además habrá una exposición con trabajos que la artista Catalina Plaza creó para el álbum, que fue editado por el sello Animales en la Vía: “Es un disco ilustrado, es un discómic, entonces vamos a estar exponiendo las pinturas que son parte del disco y de toda una cosmogonía, una narrativa artística que se llama Mundo Zero”, indicó. “Yo me visto de jazz, pero también de contemporáneo, progresivo, fusión”, añadió Luz Cuadros para describir su trayectoria, iniciada alrededor de 2010 y que ya contaba con el disco Desestructura (2017). Asimismo, la autora consideró que actualmente en Chile “hay artistas y calidad por montones”, pero no cuentan con los espacios adecuados para mostrar su música. “En el jazz, sobre todo, tenemos el Thelonius, el Club de Jazz que está en el mall (Plaza Egaña) y sería”, dijo. “Por eso es bonito lo que hace Holojazz, porque apoyan y generan un proyecto a nivel de concierto. Tocar en una sala no es lo mismo que tocar en un club de jazz, donde te pueden escuchar o no. Espacios hay pocos, festivales hay cada vez más, pero no hay mucho lugar”, concluyó. Ensamble de Luz, gratis Ensamble de Luz se presentará desde las 20:30 horas de este miércoles 17 de abril en la Sala Master de Radio Universidad de Chile (Miguel Claro 509, Providencia). La entrada es gratuita y la actuación será emitida a partir de las 22 horas por el programa Holojazz. Más información en Sala Master.

