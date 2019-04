8ddd97a6e5

Internacional Nacional Grupo de Lima insiste en su estrategia en torno a Venezuela pese al desgaste de su agenda Aunque el canciller chileno, Roberto Ampuero, sostuvo que el Grupo de Lima instaló la discusión internacional sobre Venezuela, el analista internacional Pablo Rodríguez aseguró que esta agenda presidencial ha ido debilitándose en los últimos meses. Por otro lado, el analista Guillermo Holzmann coincidió con Ampuero, pero agregó que estas políticas "no se pueden mantener de forma infinita". Eduardo Andrade Lunes 15 de abril 2019 20:15 hrs.

Manteniendo la posición de que el gobierno de Nicolás Maduro es ilegítimo; además del apoyo al autoprocalamado “Presidente encargado” de Venezuela, Juan Guaidó; del rechazo a cualquier tipo de intervención militar, entre otros puntos, concluyó este lunes una nueva reunión del Grupo de Lima, llevada a cabo en el Palacio de la Moneda. De esto deja constancia el comunicado que firmaron, en conjunto, los 14 países asistentes a este evento, que comenzó aproximadamente a las diez de la mañana y que finalizó con un almuerzo al que asistió presidente Sebastián Piñera. Poco antes de iniciada la reunión, el canciller chileno, Roberto Ampuero, indicó que la situación venezolana se ha agravado en las últimas semanas por la falta de alimentos y medicinas, lo que acrecentó también la crisis migratoria en la región y el hostigamiento al diputado opositor Juan Guaidó. Declaración del #GrupoDeLima ➡️ https://t.co/mVDmhQUF4X pic.twitter.com/GZTw44uVLM — Cancillería Chile 🇨🇱 (@Minrel_Chile) 15 de abril de 2019 En este sentido, y aunque el escenario parece no haber cambiado mucho, el Grupo de Lima -indicó Ampuero-, ha tenido un rol fundamental desde su creación en agosto del 2017. “Ha cambiado la situación de Venezuela, en el sentido de que hoy la comunidad internacional sabe que este tema está en el centro de la discusión. En el Grupo de Lima seguiremos estableciendo vínculos y buscando convergencias con otros actores de la política internacional interesados en el restablecimiento de la democracia en Venezuela”, indicó Ampuero. El mismo presidente Sebastián Piñera fue el encargado de abrir el debate en el encuentro, asegurando que “los días del dictador están contados” y que la crisis solo empeorará de mantenerse Maduro en el poder. Al respecto, el analista internacional Guillermo Holzmann, en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, indicó que no coincide con el mandatario, por lo menos en un corto plazo. Sin embargo -según dijo-, los dichos del Ejecutivo irían en el sentido de reforzar el objetivo del grupo de presionar diplomáticamente a Maduro para que deje el poder. La salida democrática que sí avizora Holzmann y que también se encuentra en el comunicado entregado luego de la reunión es justamente la búsqueda de nuevas “elecciones libres, justas y transparentes, con acompañamiento y observación internacional”. Sin embargo, para el analista internacional, Pablo Rodríguez, existe una debilidad importante en cancillería. Esto, en relación con lo que el presidente Piñera intenta lograr poniendo como punto principal de su agenda el tema de Venezuela. Según indicó Rodríguez, esto tiene su detonante en el polémico viaje a Cúcuta. “Se esperaba que la ayuda humanitaria tuviera un éxito mucho más rápido y que ese cambio de gobierno en Venezuela fuera a corto plazo, pero parece que no va a pasar salvo que haya un hecho extraordinario, ahí tú te respaldas en la coherencia de tu agenda. Esto creo que falta, el gobierno tiene un gran desafío respecto a ordenar, fundamentalmente el Ministerio, que se ha visto muy ausente en los debates”, señaló Rodríguez. Por el contrario, para Guillermo Holzmann estas políticas no se han ido debilitando ni han significado una pérdida para Piñera, sin embargo, tendrían una fecha de caducidad y la presión aumentaría. “Más allá de que no se haya logrado el objetivo y que el Grupo de Lima siga funcionando persistente, a mí me parece que no hay un costo adicional para Sebastián Piñera. Pero esa posición del grupo y el rol de Chile no se pueden mantener de forma infinita. A nivel de análisis, se estima que este tiempo estaría cerrando por el mes de julio para pedir un cambio de régimen en Venezuela”, señaló Holzmann. Por su parte, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, coincidió también con Piñera en sus dichos sobre Venezuela. En una entrevista para medios internacionales, durante su estadía de hoy lunes en Cúcuta, Pompeo aseguró que “cada minuto es un paso más para la caída de Maduro”. Cabe recordar también que este último fin de semana, el presidente Piñera se reunió en Chile con el secretario estadounidense, quien le cuestionó su próximo viaje a China; uno de los grandes aliados de Venezuela, cuyo apoyo ha sido fundamental para mantener al presidente Nicolás Maduro a la cabeza del Gobierno.

