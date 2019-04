e421a7a04e

194ebda5f3

Política Senador Huenchumilla critica actitud de la DC frente a Reforma Tributaria El senador de la falange dijo que está "en absoluto desacuerdo con lo que ha hecho la directiva, porque eso significa estar a favor de los grandes contribuyentes y de los grandes grupos económicos". Agregó que le preocupa que su partido, por buscar su propia identidad, se vincule con la derecha. Diario Uchile Lunes 15 de abril 2019 18:16 hrs. Compartir

En el marco del debate sobre la reforma tributaria y el acuerdo DC-Gobierno, el senador Francisco Huenchumilla puntualizó que “buscar la identidad de un partido y diferenciarse del resto es correcto, ese no es el problema porque cada partido tiene su identidad, lo que preocupa es que buscando esa identidad se derechice el partido”. El senador expresó esta preocupación luego de las declaraciones que han emitido algunas figuras del partido que incluso han planteado cambiar el nombre de la colectividad a “Partido Demócrata de Centro” como propuso el senador Ignacio Walker. En ese sentido, Huenchumilla aseguró que el partido debe realizar una búsqueda de su identidad pero que dicho trabajo no se puede hacer en la Derecha. “Hoy día la situación del comunismo no es tema en el mundo ni es tema en Chile, otra cosa es que exista un partido aquí en Chile que se llame comunista y que tiene perfecto derecho en democracia de tener sus ideas respecto del país, pero no es el que determina la conducta política de todos los partidos políticos, entonces aquí no hay vagón de cola de nada. El peligro es que por ser anticomunista y tan pro conservadores la Democracia Cristiana termine siendo vagón de cola de la derecha”. La situación preocupa al interior de la falange, considerando que se avecinan las elecciones municipales y no se avizora en el horizonte un entendimiento con el resto de las fuerzas de la ex Nueva Mayoría para encontrar acuerdos que permitan la creación de listas comunes. El presidente del Partido Comunista Guillermo Teillier, se refirió a esta situación y dijo que “para la elección de concejales hemos desechado todo entendimiento con la Democracia Cristiana. Sin embargo dejamos abierta la posibilidad de los acuerdos en relación a las autoridades unipersonales, es decir, alcaldía y gobernación. Fuad Chahín ha dicho que él, ha confesado poco menos, que él tenía un acuerdo con el Gobierno y que ese acuerdo es votar favorablemente toda la reforma tributaria, entonces no vemos que en un corto plazo vayamos a recomponer las conversaciones”. Esta semana será clave para conocer el rumbo que tomará la Democracia Cristiana en la discusión parlamentaria dado que no solo se revisará el proyecto de Reforma Tributaria, sino que además este martes y miércoles se pondrá en Tabla de la Cámara Baja, el TPP 11, que podría generar nuevas diferencias entre la Falange y el resto de la oposición.

En el marco del debate sobre la reforma tributaria y el acuerdo DC-Gobierno, el senador Francisco Huenchumilla puntualizó que “buscar la identidad de un partido y diferenciarse del resto es correcto, ese no es el problema porque cada partido tiene su identidad, lo que preocupa es que buscando esa identidad se derechice el partido”. El senador expresó esta preocupación luego de las declaraciones que han emitido algunas figuras del partido que incluso han planteado cambiar el nombre de la colectividad a “Partido Demócrata de Centro” como propuso el senador Ignacio Walker. En ese sentido, Huenchumilla aseguró que el partido debe realizar una búsqueda de su identidad pero que dicho trabajo no se puede hacer en la Derecha. “Hoy día la situación del comunismo no es tema en el mundo ni es tema en Chile, otra cosa es que exista un partido aquí en Chile que se llame comunista y que tiene perfecto derecho en democracia de tener sus ideas respecto del país, pero no es el que determina la conducta política de todos los partidos políticos, entonces aquí no hay vagón de cola de nada. El peligro es que por ser anticomunista y tan pro conservadores la Democracia Cristiana termine siendo vagón de cola de la derecha”. La situación preocupa al interior de la falange, considerando que se avecinan las elecciones municipales y no se avizora en el horizonte un entendimiento con el resto de las fuerzas de la ex Nueva Mayoría para encontrar acuerdos que permitan la creación de listas comunes. El presidente del Partido Comunista Guillermo Teillier, se refirió a esta situación y dijo que “para la elección de concejales hemos desechado todo entendimiento con la Democracia Cristiana. Sin embargo dejamos abierta la posibilidad de los acuerdos en relación a las autoridades unipersonales, es decir, alcaldía y gobernación. Fuad Chahín ha dicho que él, ha confesado poco menos, que él tenía un acuerdo con el Gobierno y que ese acuerdo es votar favorablemente toda la reforma tributaria, entonces no vemos que en un corto plazo vayamos a recomponer las conversaciones”. Esta semana será clave para conocer el rumbo que tomará la Democracia Cristiana en la discusión parlamentaria dado que no solo se revisará el proyecto de Reforma Tributaria, sino que además este martes y miércoles se pondrá en Tabla de la Cámara Baja, el TPP 11, que podría generar nuevas diferencias entre la Falange y el resto de la oposición.