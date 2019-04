e421a7a04e

Senador Letelier acusa conspiración: "En mi partido también hay aves carroñeras" El parlamentario ha sido duramente cuestionado por su reunión el Fiscal Nacional Jorge Abbott en la que presuntamente habría realizado gestiones en favor de los suspendidos ministros de la Corte de Rancagua, investigados por el Ministerio Público por delitos relacionados con corrupción. Claudia Carvajal G. Lunes 15 de abril 2019 14:22 hrs.

Este martes el Tribunal Supremo del Partido Socialista revisará la solicitud efectuada por el ex concejal de Rengo, Sergio Roldán, de suspender la militancia del senador por la región de O’Higgins, Juan Pablo Letelier debido a sus supuestos vínculos con los ministros de la Corte de Rancagua Emilio Elgueta, Marcelo Vásquez y Marcelo Albornoz. Lo anterior por una fotografía en la que aparece el miembro de la Cámara Alta en compañía de tales jueces junto a otras personas durante un almuerzo. En ese sentido, el senador Letelier expresó que toda la polémica que ha estado en la palestra pública no es más que otro caso de posverdad o de fake news. “Yo me saco fotos con mucha gente, voy a actividades que me invitan en mi región. Alguien saca una foto, le tapa el rostro a algunas personas para darle una connotación distinta, permitir por lo menos calificarlo como una operación que tiene otra intencionalidad, de generar una posverdad, una fake news para generar una interpretación de los hechos”, explicó la mañana de este lunes en radio Cooperativa. En ese misma entrevista, Letelier señaló que desconocía absolutamente que el ministro Elgueta estaba siendo indagado por el Ministerio Público y que su reunión con Abbott no versó sobre la situación de la Corte de Rancagua y que tales aseveraciones son calumniosas. Además acusó una “conspiración” en su contra y responsabilizó a personeros al interior de su partido. “Aparecen las aves carroñeras y en mi partido también las hay. Tenemos diferentes sectores políticos, estamos en medio de iniciar un proceso electoral”. En razón de lo expresado por Juan Pablo Letelier, el senador Carlos Montes se manifestó sorprendido por la teoría de la conspiración esgrimida por su compañero de tienda. “Tendrá que explicar muy bien en qué fundamenta esos planteamientos. Me sorprendió que lo planteara de esa manera. Cuando aclare cuál fue su relación con los jueces, va a crear otro cuadro, pero tenemos que esperar que aclare el tipo de vínculo, el tipo de relación”, dijo esta mañana a Radio Pauta. En tanto, Osvaldo Andrade, ex timonel PS aseguró que la reunión de Letelier con Abbott constituyó un error político. “Creo que eso no se debe hacer, porque genera una situación de incertidumbre y suspicacia”. El caso de tráfico de influencias y corrupción al interior de la Corte de Rancagua mantiene al histórico senador en un momento complejo tanto al interior de su partido como en la oposición en general. Foto referencia @ Aton

