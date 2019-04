4270931936

Nacional Política Democracia Cristiana podría dar otro triunfo al Gobierno en el TPP-11 Las próximas horas serán decisivas para el TPP11. Luego de varias postergaciones, la iniciativa será votada por la Cámara de Diputados, en donde el panorama aún no está del todo claro. Todo indica que, nuevamente, serán los votos de la Democracia Cristiana los que definirán la aprobación, o rechazo, del cuestionado tratado. Montserrat Rollano Martes 16 de abril 2019 10:21 hrs. Compartir

Al igual como ocurrió la semana pasada con la idea de legislar de la Reforma Tributaria, este miércoles, los parlamentarios de la Democracia Cristiana votarían divididos el proyecto TPP11, iniciativa impulsada por la ex presidenta Michelle Bachelet, pero que ahora es promovida por el presente gobierno. Si bien aún no hay claridad respecto de cuántos serán los legisladores que darán su voto favorable al polémico proyecto, según fuentes al interior de la falange, serían al menos la mitad de los y las parlamentarias. De esta forma, lo que pueda ocurrir en la votación en la sala de la Cámara, continúa siendo un misterio, ya que el Ejecutivo necesita de al menos seis votos de la oposición para que el TPP11 sortee su primera valla legislativa. Esto, en el supuesto de todo Chile Vamos vote a favor, pero el Tratado genera resistencias en las propias huestes, especialmente en sectores de la bancada de Renovación Nacional. Hasta ahora son pocos los diputados DC que han anunciado su rechazo al tratado. Entre ellos se encuentran Víctor Torres, Daniel Verdessi y Raúl Soto. Fue este último quien en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, expresó que, si bien hay divergencias en la bancada, a diferencia de lo ocurrido con la Reforma Tributaria, no existe un conflicto ideológico con el tema. “En la bancada de la Democracia Cristiana tenemos diferencias, lo hemos conversado, hay personas que tenemos una posición contraria, hay otras a favor. Hay expertos del partido que han manifestado sus opiniones mayoritariamente a favor y por tanto es muy probable que a partir de esta votación se genere nuevamente un conflicto con la oposición, pero yo le quitaría dramatismo a esta situación, creo que no hay un problema de fondo acá”. En ese sentido, el diputado enfatizó que “es un tratado que ha sido promovido por gobiernos tanto de derecha como de centro-izquierda y por lo tanto se supone que hay distintas visiones integradas allí. Yo esperaría más allá de las presiones mediáticas y ciudadanas, que respetemos las opiniones que cada uno vaya a dar en el marco de este debate. En lo personal estoy en contra, lo he dicho públicamente y así voy a votar, pero tampoco voy a hacer un punto político grave respecto de la votación de mis compañeros de bancada en este caso”. Y es justamente la presión que distintos actores políticos y sociales están ejerciendo para que parlamentarios –al menos de la oposición- rechacen la iniciativa, lo que asoma como una de las razones de por qué aún no hay una definición clara por parte de los diputados de la falange, para quienes no existe una “orden de partido” como lo confirmó a nuestro medio el presidente de la colectividad, Fuad Chahín. “No lo hemos discutido en la directiva, no ha sido motivo de acuerdo de la mesa. Para votar siempre votamos en conciencia, aquí no hay ordenes de partido, esta vez no hay ningún acuerdo formal” sostuvo. En total son 13 los diputados y diputadas DC y, según estimaciones preliminares, serían al menos siete u ocho los que darían el visto bueno al controvertido acuerdo. A esto se suma el voto del diputado (independiente, ex PPD) Pepe Auth, quien afirmó que “sería un increíble retroceso rechazar el tratado”. El “legado” bacheletista Uno de los principales argumentos que se repite al interior de la Democracia Cristiana para respaldar el proyecto, dice relación con la figura de la ex presidenta Michelle Bachelet: “Quienes nos acusan falta de lealtad con el “legado” sería bueno que ahora junten votos para aprobar el TPP11” afirmó el diputado Gabriel Silber. Una opinión similar expresó el diputado Matías Walker quien apuntó a la necesidad de honrar el compromiso que suscribió la ex mandataria y su canciller. “Los tratados de libre comercio le han hecho bien a un país pequeño como el nuestro” enfatizó. Sin embargo, el resto de las bancadas de la oposición han sido categóricas en rechazar el proyecto, al señalar, entre otros argumentos, que este tratado no agrega nada nuevo a lo ya existente y que de aprobarse, se afectaría fuertemente la soberanía del país. Cabe mencionar que la Comisión de Constitución de la Cámara resolvió que el TPP11 deberá ser votado por la sala de la corporación en una única instancia y con quórum de ley simple.

