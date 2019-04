f038ee2689

Política ¿Gobierno u organizaciones sociales?: La presión sobre los diputados ad portas de la votación del TPP-11 La jornada previa a la votación en la Cámara del cuestionado tratado estuvo marcada por la presencia y los discursos de los ministros de Agricultura y Relaciones Exteriores en favor de ratificar el acuerdo. En la otra vereda, organizaciones sociales se hicieron presentes para manifestar su rechazo a la iniciativa. Tomas González F. Martes 16 de abril 2019 20:28 hrs.

Este martes, la Cámara de Diputados retomó la discusión de cara a la votación del proyecto de acuerdo que ratifica el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, mejor conocido como TPP-11. Con informes rendidos en las comisiones de Relaciones Exteriores y Hacienda, las que recomendaron su aprobación, y en las de Agricultura y Trabajo, que manifestaron su rechazo; el debate en torno a la ratificación del tratado se prolongó durante toda la jornada, a la espera de que, este miércoles, los últimos diputados y diputadas inscritas realicen sus intervenciones y se proceda a la votación. Además de los 136 parlamentarios que asistieron a la sala, estuvieron también diversas organizaciones sociales y movimientos contrarios al TPP-11, quienes se agolparon a las entradas del Congreso Nacional con pancartas en rechazo al tratado internacional. En representación del Gobierno de Sebastián Piñera asistieron a la sesión los ministros de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, y su par de Agricultura, Antonio Walker. Al ingresar al edificio de la Cámara Baja, éste último conversó con Radio Universidad de Chile sobre las expectativas de la cartera respecto de una votación en la que el Ejecutivo no ha escatimado esfuerzos para asegurarse el éxito. “Nosotros, como Ministerio de Agricultura, somos firmes partidarios de que podamos aprobar este tratado con once países, el 18 por ciento de la economía del mundo, más de 500 millones de habitantes. Chile ha desarrollado el crecimiento de su agricultura, abriendo puertas, abriendo mercados, no cerrando puertas”. La DC: nuevamente repartida Con un Congreso dividido y de mayoría opositora, el Gobierno ha llevado a cabo una estrategia de diálogos y reuniones con distintas bancadas de la oposición, esto, con el fin de convencerlos de votar en favor del proyecto y así el tratado sea ratificado. Sabiendo del rechazo generalizado que ha provocado el TPP-11 en el Frente Amplio y en partidos de la ex Nueva Mayoría, como el Comunista y Socialista, los esfuerzos del oficialismo han estado enfocados en aquellos parlamentarios de la Democracia Cristiana y el Partido Por la Democracia que aún no han definido su voto. Mientras que en el PPD ven enfrentado el legado de su presidente, el ex Canciller e impulsor del tratado, Heraldo Muñoz, con la decisión de la totalidad de la bancada de rechazar el acuerdo, en la DC no parece haber ninguna claridad respecto de sus votos. Sin un acuerdo previo, la falange está dividida. El jefe de los diputados falangistas, Gabriel Ascencio, admitió que han tenido reuniones con el ministro de Agricultura y que el Gobierno se ha acercado a los parlamentarios con el fin de convencerlos de votar a favor. Así también indicó que, pese a que el propio presidente del partido, Fuad Chahin, les expresó su rechazo al proyecto, los diputados y diputadas demócratacristianos tendrán libertad de acción. “Nosotros, en la bancada de diputados de la Democracia Cristiana, hemos dado libertad de acción; tuvimos solo una entrevista; Ignacio Walker vino, nos contó cuál es su apreciación, la necesidad de que nosotros mantuviéramos la misma estrategia de desarrollo que hemos tenido hasta ahora que fundamentalmente es abrir mercados, diversificar productos y entonces estos tratados nos hacen bien, pero hay muchas dudas al respecto”, señaló el jefe de la bancada DC. Por su parte, el diputado Matías Walker, camina por la otra vereda. En reiteradas ocasiones ha llamado a sus compañeros a votar en favor del legado de la presidenta Michelle Bachelet, debido a que este tratado se suscribió en el último mandato de la ex presidenta. En conversación con Radio Universidad de Chile, Walker sostuvo su idea, indicando, además, que será una mayoría de los diputados demócratacristianos quienes aprobarán el proyecto y que esta bancada no será la única de la oposición que lo apoye. “Entendemos que tiene que ratificarse un tratado que fue negociado por la presidenta Bachelet, pero sobre todo, lo dijo muy bien ahora el diputado socialista Jaime Tohá: nosotros estamos orgullosos de cómo Chile se reinsertó al mundo luego de la dictadura. Por lo tanto, no vamos a ser sólo los demócratacristianos los que vamos a votar a favor del TPP-11. También diputados radicales, diputados socialistas y entiendo que también del PPD”, comentó a nuestro medio. La presión popular Atentas a todo lo que sucedía en la trastienda de la Sala, estaban las integrantes del movimiento ciudadano Chile Mejor Sin TLC. No bastaron la docena de reuniones que pidieron a través de Ley de Lobby con una serie de parlamentarios y las presentaciones que hicieron en distintas comisiones de la Cámara Baja. En el día previo a la votación, también estuvieron presentes. Lucía Sepúlveda, vocera de Chile Mejor Sin TLC, conversó con Radio Universidad de Chile sobre las expectativas que tienen frente a la votación luego del arduo trabajo de concientización que han realizado respecto de las implicancias que tendría este tratado. “Todavía esperamos que haya un rechazo transversal. Pero estamos conscientes de que no es fácil y así nos lo han dicho nuestros amigos adentro. Pero aquí hay una energía desatada, una energía en movimiento que nos indica para dónde va la historia. Y la historia ya no va por el lado de estos tratados que ellos pueden llamar ‘de segunda generación’, pero que en el fondo es más de lo mismo que tenemos hoy, que nos hace vivir una vida que no es la queremos en Chile”, dijo la activista. Así también, en el frontis del edificio que alberga el Parlamento chileno, estuvieron presentes diversos movimientos ciudadanos que luchan por la defensa del medio ambiente. Entre éstos, el Colectivo Ecológico de Acción, el Colectivo Disonancia y la Escuela Voluntaria Agroecológica en Resistencia, Reberde. La directora de Reberde, Patricia Núñez, mejor conocida como ‘Dedos Verdes’, conversó con Radio Universidad de Chile sobre las razones que los hacen movilizarse en rechazo a este acuerdo. “Habiendo TPP-11 se reactiva UPOP 91, que en realidad está firmado, está ratificado y todo, pero no se puede echar a andar porque hay una ley, que es la Ley de Obtentores Vegetales que nosotros hace años atrás hicimos este mismo trabajo para que se rechazara. Entonces aquí silenciosamente se echa a andar esta ley si el TPP se llega a aprobar. Eso perjudica enormemente al campo chileno, a la gente que tiene semillas, a los guardadores de semillas y en general a toda la gente. Todos comemos verduras, eso viene todo de una semilla”, denunció Patricia ‘Dedos Verdes’. Así, con la presión de las organizaciones por un lado, y la del Gobierno por el otro, tendrá lugar la votación del proyecto de acuerdo que busca ratificar el TPP-11, suscrito por Chile con Australia, Brunéi, Canadá, México, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Tratado que ingresó a trámite legislativo a principios de noviembre del año pasado y que inició su debate en Sala el pasado 20 de marzo, con la exposición de los informes de las comisiones que lo analizaron.

