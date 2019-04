4270931936

8ef5b1983c

Cultura Horror Europa: continúa ciclo de cine de terror en la Usach La tercera Muestra de Cine Fantástico y de Terror se realizará hasta mediados de junio. El jueves 25 se exhiben La cabina y El televisor. Diario Uchile Martes 16 de abril 2019 15:10 hrs. Compartir

La tercera edición de la Muestra de Cine Fantástico y de Terror de la Universidad de Santiago continúa la próxima semana con la exhibición gratuita de las películas españolas La cabina (1972) y El televisor (1974). El ciclo, que contempla ocho filmes, se inició en marzo con el clásico Nosferatu, que fue musicalizado en vivo por el grupo A Full Cosmic Sound; y también ya tuvo una función de Neco Z Alenky (Alice), del checo Jan Svankmajer. A las 19 horas del jueves 25 de abril habrá una función doble con La cabina, de Antonio Mercero y José Luis Garci; y El televisor, dirigida por Narciso “Chicho” Ibáñez. Luego, la muestra incluye proyecciones de Låt den rätte komma in (Suecia, 2008), de Tomas Alfredson; Matka Joanna od aniolow (Polonia, 1961), de Jerzy Kawalerowicz; y Dont look now (Reino Unido, 1973), de Nicolas Roeg. Finalmente, el 20 de junio se podrá ver la película italiana L’Inferno (1911), de Liguoro, Bertolini y Padovan, que será musicalizada en vivo por Raw C y Valentina Heim. “Luego de hacer un panorama mundial del género y tener un foco en Latinoamérica, en esta versión de la muestra volvemos al continente en el que nació el cine: Europa”, explicó Andrés Zúñiga, director de Extensión de la Usach. “Decidimos finalizar la selección en 2008 para casi completar 100 años cronológicos de historia cinematográfica. Podríamos haber sumado alguna película más reciente, pero con Låt den rätte komma in hay un buen cierre de ciclo, al ser una cinta que rescata uno de los temas más universales del cine terror, como el de los no-muertos y los vampiros desde una óptica muy novedosa y contemporánea”, añadió. Todas las funciones son gratuitas y finalizan con un espacio de conversación moderado por el periodista Gonzalo Espinoza y se realizan en la Sala Estación (Las Sophoras 175, Metro Estación Central). Más información en Extensión Usach.

La tercera edición de la Muestra de Cine Fantástico y de Terror de la Universidad de Santiago continúa la próxima semana con la exhibición gratuita de las películas españolas La cabina (1972) y El televisor (1974). El ciclo, que contempla ocho filmes, se inició en marzo con el clásico Nosferatu, que fue musicalizado en vivo por el grupo A Full Cosmic Sound; y también ya tuvo una función de Neco Z Alenky (Alice), del checo Jan Svankmajer. A las 19 horas del jueves 25 de abril habrá una función doble con La cabina, de Antonio Mercero y José Luis Garci; y El televisor, dirigida por Narciso “Chicho” Ibáñez. Luego, la muestra incluye proyecciones de Låt den rätte komma in (Suecia, 2008), de Tomas Alfredson; Matka Joanna od aniolow (Polonia, 1961), de Jerzy Kawalerowicz; y Dont look now (Reino Unido, 1973), de Nicolas Roeg. Finalmente, el 20 de junio se podrá ver la película italiana L’Inferno (1911), de Liguoro, Bertolini y Padovan, que será musicalizada en vivo por Raw C y Valentina Heim. “Luego de hacer un panorama mundial del género y tener un foco en Latinoamérica, en esta versión de la muestra volvemos al continente en el que nació el cine: Europa”, explicó Andrés Zúñiga, director de Extensión de la Usach. “Decidimos finalizar la selección en 2008 para casi completar 100 años cronológicos de historia cinematográfica. Podríamos haber sumado alguna película más reciente, pero con Låt den rätte komma in hay un buen cierre de ciclo, al ser una cinta que rescata uno de los temas más universales del cine terror, como el de los no-muertos y los vampiros desde una óptica muy novedosa y contemporánea”, añadió. Todas las funciones son gratuitas y finalizan con un espacio de conversación moderado por el periodista Gonzalo Espinoza y se realizan en la Sala Estación (Las Sophoras 175, Metro Estación Central). Más información en Extensión Usach.