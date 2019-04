a6b29a9ade

Corte Suprema decide no remover a ministros suspendidos Luego que se revelara un posible tráfico de influencias y otros delitos relacionados con la corrupción por parte de tres ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua, la Corte Suprema decidió iniciar una discusión respecto de una posible destitución de Emilio Elgueta, Marcelo Vásquez y Marcelo Albornoz. Claudia Carvajal G. Miércoles 17 de abril 2019 12:31 hrs.

El Pleno Extraordinario de la Corte Suprema, convocado por el Presidente de la misma, Haroldo Brito, se reunió la mañana de este miércoles para discutir una posible expulsión de los ministros Emilio Elgueta, Marcelo Vásquez y Marcelo Albornoz. de la Corte de Apelaciones de Rancagua que están siendo investigados por eventual trafico de influencias. AHORA: Vocero de la #CorteSuprema, Lamberto Cisternas, informa que Pleno desestimó solicitud de remoción de 3 ministros de la Corte de Rancagua, por votación de 9 votos a 8. pic.twitter.com/J25upoUg5l — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) 17 de abril de 2019 El vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, informó que la votación de los 17 integrantes fue estrecha, ya que nueve magistrados optaron por no destituirlos, mientras que los otros ocho votaron por la expulsión de los tres jueces del Tribunal de Alzada rancagüino. “De los nueve que estuvieron por desestimarla, seis estuvieron por hacerlo así ya que no está determinado el proceso disciplinario y no les pareció pertinente interrumpirlo. Tres estuvieron por decir que no porque no contaban inmediatamente con un informe, y les pareció que no tenían los elementos para resolver y en esa situación optaron que no”, afirmó. El vocero de la Corte Suprema recalcó que de esta manera se va a esperar la investigación disciplinaria que está realizando la ministra Rosa María Maggi contra los tres jueces del tribunal de alzada de la región de O’Higgins. De acuerdo con la indagatoria interna que realiza la magistrada, en las pesquisas contra los ministros de la Corte de Rancagua Emilio Elgueta, Marcelo Albornoz y Marcelo Vásquez se investigan “conductas diversas que podrían configurar un posible tráfico de influencias” materializado en nombramientos a funcionarios o en intervención de fallos judiciales. Paralelamente, el fiscal jefe de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía de Rancagua instruye una investigación, de al menos 20 personas en total, por los eventuales pagos que habrían recibido los tres representantes del Tribunal de Alzada a cambio de sentencias favorables, nombramientos en notarías y cargos en el Poder Judicial de la región de O’Higgins. El Pleno Extraordinario había sido solicitado por los ministros Sergio Muñoz, Carlos Aránguiz, María Eugenia Sandoval y Ángela Vivanco, como una forma de dar pronta solución a la crisis que se vive actualmente en la jurisdicción de Rancagua.

