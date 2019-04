Posible visita de Piñera a Huawei deja a Chile al centro de una nueva guerra fría

Luego de los dichos del secretario estadounidense, Mike Pompeo, en contra de la visita del presidente Sebastián Piñera a la fábrica de Huawei, diversos analistas chilenos coindicen en que Chile no debe ser parte de esta guerra fría. Para el profesor y ex rector de la Universidad de Chile, Luis Riveros, la estrategia estadounidense ya no tiene la misma eficacia de antes.