Presidente del Perú confirma muerte de Alan García

El dos veces presidente del Perú, Alan García, falleció este miércoles, luego de haberse disparado en el cráneo. Esta situación se produjo en horas de la mañana y en medio de una detención preliminar en su contra en medio de las investigaciones en su contra por el caso Odebercht.

El presidente peruano, Martín Vizcarra, ha confirmado la muerte de García a través de un mensaje en Twitter.

Consternado por el fallecimiento del ex presidente Alan García. Envío mis condolencias a su familia y seres queridos.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, manifestó también, a través de su cuenta de Twitter, su pesar por la muerte del ex mandatario peruano.

Lamento profundamente la trágica muerte del ex Presidente de Perú Alan García. Me tocó interactuar mucho con él, no sólo cuando ejercimos simultáneamente la presidencia, sino también antes y después. Que Dios acoja su alma. Mis pensamientos y oraciones están con su familia

