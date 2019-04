2731d6e7a8

Somos estadounidenses Alejandro Andrews Cartas al Director | Miércoles 17 de abril 2019 18:27 hrs.

Desde que EEUU y China sellaran el acuerdo entre Mao-Tse-Tung y Richard Nixon (con el aval de Henry Kissinger y posterior Deng-Xiaoping) para desmantelar la industria mundial, dejando el reguero de quiebras y pérdida de las fuentes de trabajo (con el incentivo de eliminar los sindicatos del mundo), hemos visto el permanente y sólido crecimiento del único país comunista que queda en el mundo, gracias al regalo de los “libre-mercadistas” del mundo occidental que hoy gozan de productos baratos provenientes de una nación sin reglas laborales y sin sindicatos. Pero ese fue otro tema. Pinochet, a la cabeza del Golpe propiciado por el país del norte (ver visita de Kissinger a La Moneda) con claras instrucciones de romper con la URSS, con Cuba, pero a China, no me la tocan. Los bipolares del norte por un lado te auspician a hacer “cagadas” y por el otro, con la cara de la enmienda Kennedy, te quitan la sal y el agua. Nunca los he entendido o, mejor dicho, hace rato que tengo una clara comprensión de la teoría Starsky and Hutch aplicada por Gringolandia (con una mano te pego y con la otra te acaricio). Hoy vemos al señor Mike Pompeo de paseo por Latinoamérica y, cual patrón de fundo, viene a dar instrucciones a los gobiernos Latinoamericanos de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Que si visitas a Huawei o no lo visitas, que las inversiones de China vienen o no vienen con toxinas, etc. Yo creo que el señor Pompeo debe saber harto sobre las características de los teléfonos celulares ya que la tecnología fue inventada en su país, y también debe saber bastante sobre la química tóxica que contienen los dólares porque los billetes los fabrican en EEUU. Por otra parte, uno de esos políticos que cuando declaran prescrita una causa por la que lo acusan, interpreta el resultado de su exoneración como que ¡nunca he cometido un delito!! (Los hay de todos los colores). Moreira salió raudo a sumarse a su patrón Pompeo: ¡El Presidente Piñera no va a visitar Huawei! El asunto es que, si el Secretario de Estado se siente con el derecho de dar instrucciones en nuestro país, entonces yo reclamo mi derecho a votar en sus próximas elecciones presidenciales, espero que me envíe el Social Security por correo y tengo derecho a viajar a EEUU con ingreso sin restricciones, ahora soy ciudadano Estadounidense.

