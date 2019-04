Joven periodista fallece por disparos en disturbios en Irlanda del Norte

“Lamentablemente puedo confirmar que después de un intercambio de disparos en Creggan, una mujer de 29 años resultó muerta. Tratamos este hecho como un incidente terrorista”, apuntó en Twitter el comisario adjunto de la policía de Irlanda del Norte, Mark Hamilton.

Varias fuentes afirmaron en redes sociales que la mujer muerta es la periodista y escritora Lyra McKee. Según su agencia literaria Janklow & Nesbit, McKee nació en Belfast y había escrito abundantemente sobre el conflicto norirlandés.

McKee escribió para la revista estadounidense The Atlantic y Buzzfeed News y en 2016 fue incluida por la revista Forbes en su lista de “30 menores de 30 años”, una selección de jóvenes figuras del periodismo, según la agencia literaria.

En su cuenta de Twitter, al empezar la noche del jueves, McKee subió una foto que al parecer muestra las violencias en Londonderry, con la leyenda: “Locura total”.

Amigos y colegas de Lyra McKee reaccionaron en Twitter al enterarse de lo ocurrido.

I just received the heartbreaking news that my friend @LyraMcKee was murdered tonight in a terrorist incident in Derry.

She was one of my closest friends. She was my mentor. She was a groomswoman at my wedding. I can’t imagine life without her, and yet now I must. I’m devastated

— Matthew Hughes (@matthewhughes) 19 de abril de 2019