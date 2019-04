cd33ceae03

Nacional Fiscal Moya y denuncia a Emiliano Arias: "Se ha usado a la fiscalía para sacar provecho personal" El fiscal jefe de alta complejidad de Rancagua, conversó con El Mercurio respecto de la denuncia que presentó en contra del fiscal Emiliano Arias, "todo ese trabajo fructífero de investigación de casos complejos se ha hecho con el fin de ensalzar imagenes personales y eso no corresponde", señaló. Diario Uchile Sábado 20 de abril 2019 10:02 hrs. Corrupción en Rancagua: Fiscal Emiliano Arias es denunciado por cuatro delitos

Luego de la denuncia que presentó en contra del fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias por cuatro hechos irregulares, el fiscal jefe de alta complejidad de Rancagua, Sergio Moya, conversó con el diario El Mercurio respecto de los detalles de la denuncia. El persecutor señaló que realizó la denuncia en estos momentos porque “me preocupaba lo que estaba pasando con las filtraciones y la causa vinculada a los ministros, y en ese sentido yo esperaba que saliera una resolución y la causa se trasladara a otra región, porque veía que podía ser mal utilizado el trabajo que vengo realizando hace cinco años”. En ese sentido confirmó que algunas de esas filtraciones podrían haber provenido desde la propia fiscalía, aunque evitó referirse a si las mismas podría haber surgido desde el propio fiscal Emiliano Arias. Respecto de los antecedentes que gatillaron la denuncia en contra de Arias, Moya detalló que “la primera alerta es lo que manifiesta el ministro Emilio Elgueta en una entrevista con “El Mercurio”, en el sentido de que habría recibido presiones para votar a favor de Arias, porque supuestamente existía un acuerdo para que fuera nombrado. En esa línea agrega que “la causa Caval se manejaría de una manera no tan rigurosa, cuestión que no tuvo lugar porque yo jamás dejé la causa, e hice el trabajo como correspondía; de hecho, Natalia Compagnon fue condenada. Cuatro hechos denunciados En la entrevista con El Mercurio, Moya detalla que la primera denuncia tiene su origen en una reunión que sostuvieron Arias, Moya y el abogado Luis Hermosilla, quien en ese entonces representaba al alcalde de Rancagua Eduardo Soto, donde Arias le plantea a Moya que esté atento a los requerimientos del abogado. Sergio Moya relata que dicha situación “me pareció impropia, porque no corresponde dar un trato preferencial ni a los querellantes, ni a los defensores. Tiene que existir un trato igualitario”, recalcó. La segunda denuncia dice relación con la única intervención que el fiscal Arias tuvo en la causa Caval. A juicio de Moya, “fue la comparescencia de una audiencia de procedimiento abreviado con Herman Chadwick Larraín. Yo consulto por qué personalmente asumía solo esa audiencia y me manifiesta que hay que resolver pronto la situación de Chadwick, porque no es posible que se mantenga vigente hasta la inminencia que asumiera el nuevo gobierno, con el cual podían asumir familiares como funcionarios importantes del nuevo gobierno”. Moya detalla que “se hace la audiencia del (procedimiento) abreviado y se tienen penas que no están conformes a la ley, no están dentro del marco penal. La jueza de garantía rechaza ese abreviado, precisamente, porque las penas que se estaban pidiendo eran muy bajas y era imposible dar lugar a aquellas, porque no cuadraban con el Código Penal”. Las otras dos irregularidades corresponden a una denuncia proveniente de la fiscalía de Puerto Montt, en la que se señala que un sujeto llegó hasta el OS7 de Carabineros en esa ciudad con documentos extraídos desde la base de datos de la fiscalía. Dichos antecedentes fueron extraídos desde la base de datos del Ministerio Público en Rancagua. Moya, quién en ese tiempo era fiscal jefe de Rancagua, revisó los antecedentes y solicitó declarar a dos personas, la secretaria de Emiliano Arias y un abogado asistente, quienes relatan que habían extraído esa información por encargo del fiscal regional. “Yo elevo los antecedentes ante el fiscal regional para que los envíe a la fiscalía nacional, y en definitiva se designe un fiscal regional para que lleve la investigación. Esta semana me enteré que esa carpeta nunca fue enviada”, señaló Moya. Finalmente, la cuarta denuncia tiene relación con “lo que dijo Elgueta, que hubo tráfico de influencias en el nombramiento de él. Por la misma razón era imposible que la causa siguiera acá si esa veta se iba a indagar”, recalcó el fiscal jefe de alta complejidad de Rancagua. De acuerdo a lo que señala “El Mercurio”, a partir de este lunes, el fiscal Sergio Moya se instalará en dependencias de la Fiscalía Metropolitana Sur, desde donde dirigirá la investigación contra los tres ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Defensa de Emiliano Arias Por su parte, el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, se defendió este viernes de las acusaciones y señaló que “yo no cometo delitos, yo persigo delincuentes”. El persecutor agregó que se enteró por la prensa de los antecedentes y que espera con “urgencia” que se elija un fiscal regional para que pueda demostrar sus inocencia. “Acá, se da paradójicamente que los antecedentes los está desplegando Sergio (Moya) a través de la prensa… Si Moya tenía antecedentes, debió haber efectuado las denuncias en su momento; pero como nunca existieron, nunca las hizo”, recalcó. Finalmente Arias señaló que “estoy tranquilo y confiado. Esto debe salir todo bien”, aunque agrega que la noticia ha golpeado con fuerza a la fiscalía de O’Higgins “hay fiscales que están consternados con la noticia”, reconoció.

