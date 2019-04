Ataque terrorista golpea a Sri Lanka

La acostumbrada paz que reina en Sri Lanka se ha roto violentamente este domingo. Más de 200 personas – entre ellas 35 extranjeros – murieron y centenas más resultaron heridas este domingo en un serie de atentados contra tres iglesias que celebraban la misa de Pascua y tres hoteles de lujo, principalmente en Colombo, capital comercial del país.

En Negombo, al norte de la capital, 67 personas perdieron la vida en una iglesia y otras 25, en una iglesia de Batticaloa, en el este de la isla.

Fuentes médicas afirmaron que entre los fallecidos y heridos habían ciudadanos británicos, holandeses, estadounidenses, británicos y japoneses.

Por supuesto, la tesis de un atentado terrorista coordinado y bien planificado es la que más cobra fuerza.

Ningún grupo extremista se ha adjudicado el acto pero sí se habían registrado alertas de seguridad: El pasado 11 de abril, el jefe de la policía de Sri Lanka, Pujuth Jayasundara, alertó en una nota a los oficiales de alto rango de que un grupo musulmán radical planeaba ataques suicidas contra “iglesias importantes”.

“Una agencia de inteligencia extranjera ha señalado que el NTJ (National Thowheeth Jama’ath) planea llevar a cabo ataques suicidas contra iglesias importantes así como la embajada india en Colombo”, señalaba la alerta.

El NTJ es un grupo musulmán radical de Sri Lanka que se dio a conocer el año pasado cuando fue implicado en actos vandálicos contra estatuas budistas.

Toque de queda por tiempo indeterminado

El ministerio de Defensa de Sri Lanka decretó un toque de queda indeterminado a partir de las 3:45 de la tarde de este domingo, como forma de prevención ante las decenas de muertos que se registran ya a esa hora.

El primer ministro esrilanqués, Ranil Wickremesinghe, condenó enérgicamente estos “ataques cobardes” y aseguró que su gobierno estaba tomando “medidas inmediatas para contener la situación”. “Hago un llamamiento a todos los esrilanqueses a que permanezcan unidos y fuertes en este trágico momento”, escribió en su cuenta oficial en Twitter.

