Nacional Cardenal Errázuriz: "El caso más horrible fue el de Karadima" El primero en reaccionar a la publicación del interrogatorio del cardenal Francisco Javier Errázuriz fue una de las víctimas de Karadima, Juan Carlos Cruz, que tildó de mentiroso a Errázuriz a través de sus redes sociales. Diario Uchile Domingo 21 de abril 2019 12:00 hrs.

El cardenal Francisco Javier Errázuriz estuvo, en marzo pasado, alrededor de 12 horas siendo interrogado en calidad de imputado por supuestos encubrimientos de delitos sexuales cometidos por sacerdotes, y enfrentó las 261 preguntas que el fiscal de alta complejidad Jorge Escobar le realizó. El medio La Tercera publicó las declaraciones del sacerdote el cual guardó silencio dos veces durante el intercambio por recomendación de sus abogados. Según La Tercera en el primer interrogatorio -del jueves 28 de marzo- se le consultó a Errázuriz por su rol en 11 casos en que se investiga a sacerdotes por abuso sexual de menores y violación. El caso que concentró la mayor parte de la indagación fue el que involucró al ex párroco de El Bosque Fernando Karadima. Fue entonces que en dos oportunidades su defensor intervino y Errázuriz guardó silencio ante las preguntas del investigador, además, en 35 ocasiones ante una pregunta directa de la fiscalía se limitó a responder: “No recuerdo”. Escobar le preguntó en especifico al caso Karadima si el sacerdote se mostró solícito con los feligreses que acudían a hacer denuncias. “Traté de hacerlo”, respondió. El fiscal contraatacó: “¿Especialmente con las víctimas de algunos delitos sexuales?”. “Sí. El caso más horrible fue el de Karadima. El grupo que estaba en torno a él lo protegía, si bien yo era el obispo, nunca me informaban lo que ocurría. Hasta que uno, dos y tres dijeron que había abusos adentro, que fue (José Andrés) Murillo, Hamilton y después Juan Carlos Cruz. Para mí el testimonio que me convenció fue el de Juan Carlos Cruz. Por eso, cuando supe, le pedí instrucciones a monseñor (Charles) Scicluna para saber qué pasos realizar” y -aseguró Errázuriz- que lo fue a ver a fines de 2009. El cardenal durante el interrogatorio cuestionó la verosimilitud del testimonio de algunas de las víctimas. “Era muy difícil creer en la acusación del doctor Hamilton, porque era un doctor, era padre de familia y él decía que fue abusado por casi 14 años. Sin embargo, invitaba a Karadima a su casa, lo invitó al bautizo de sus hijos. En fin, costaba creer en esa denuncia por las circunstancias” dijo. Asimismo, ante la consulta del fiscal si era cierto que visitó a Karadima y le dijo que no se preocupara porque la indagatoria no prosperaría, el cardenal dijo no recordar y “lo encuentro improbable”. El primero en reaccionar a la publicación del interrogatorio fue la una de las víctimas de Karadima, Juan Carlos Cruz, que tildó de mentiroso a Errázuriz a través de sus redes sociales. Mentiras del imputado delincuente cardenal Errázuriz en interrogatorio @latercera Cuando no quería contestar decía “No lo recuerdo” Por ejemplo: se acuerda q mandó una carta a todos los curas de Santiago defendiendo a Karadima? Él: “No lo recuerdo” CÁRCEL. https://t.co/GvhYXtWWXM — Juan Carlos Cruz Ch. (@jccruzchellew) 21 de abril de 2019

