d2cade0da1

535218955c

Nacional Seguro Único de Salud: La propuesta que cobra fuerza en medio de debate por reforma al sistema Parlamentarios, académicos y organizaciones sociales y gremiales respaldan la idea de avanzar hacia la creación de un único sistema público de salud, basado en los principios de la seguridad social. Esto, ad portas del envío de una reforma a Fonasa y una indicación al proyecto que regula a las isapres. Montserrat Rollano Domingo 21 de abril 2019 9:32 hrs. Compartir

Este lunes el Presidente Sebastián Piñera firmará los proyectos de ley que reforman a isapres y Fonasa. Esto, a días de que se anunciara el alza más importante de los últimos años en los planes de las aseguradoras privadas, además de un ajuste en la prima GES, lo que ha generado la indignación de los casi dos millones de afiliados a las isapres en Chile. Es por esta razón, que, junto con las AFPs, las aseguradoras de salud representan el símbolo de los abusos, que se traducen en el alza unilateral de planes, discriminaciones arbitrarias, además de la cuestionada integración vertical. Pese a esto, varios gobiernos han anunciado modificaciones al sistema sin ningún resultado. Paneles de expertos, comisiones asesoras y múltiples proyectos de ley han surgido durante los últimos años, sin embargo la esperada reforma al sistema aún está lejos de concretarse. Es en este escenario que ha surgido una propuesta que ha ido sumando adeptos: La creación de un seguro único de salud. La idea sugiere el reemplazo del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y las isapres para dar paso a un único sistema en el que éstas últimas actúen como seguros complementarios. La iniciativa fue planteada por el Frente Amplio durante la campaña presidencial y hasta la fecha, ha adquirido respaldo de varios partidos de la oposición, incluyendo, por ejemplo, a la Democracia Cristiana. El diputado de la falange e integrante de la comisión de salud, Daniel Verdessi, fue categórico en que el sistema actual, particularmente en lo referente a las isapres, “es intrínsecamente perverso” y apuntó a modificaciones que tiendan a eliminarlas “Las reformas que habría que hacer, a mi juicio, son de tal magnitud que habría que simplemente suprimir y terminar con las isapres. Yo cuando he planteado esto me dicen que no es posible, pero efectivamente hoy día es un sistema que no funciona, sino como un seguro individual de muy mala calidad”. En esa línea, el legislador propuso crear un nuevo sistema que contenga principios de solidaridad y seguridad social: “Un sistema solidario que funcione donde el riesgo se reparte equitativamente entre quienes no tienen riesgo y quienes sí lo tienen. La solidaridad dentro del sistema de seguros privados internos son mejores que las isapres, por lo tanto, es un sistema que se sostiene sólo en base al individualismo que no funciona en los sistemas de seguridad social, ni siquiera en Estados Unidos”. Pero más allá del Parlamento, desde el mundo académico la idea ha ido tomando fuerza. De hecho, la semana pasada llegó al Congreso Nacional una comisión de expertos de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y el Colegio Médico para exponer su propuesta para el financiamiento de la salud en Chile. La iniciativa establece la creación de un seguro único de salud para la población y que las isapres abandonen su rol como seguros sustitutivos dentro de la seguridad social, entregando beneficios complementarios. “Necesitamos responder algunas preguntas como sociedad: ¿En Chile vamos a entender el concepto de salud y enfermedad como un concepto individual o lo vamos a hacer de forma colectiva? ¿Cada enfermo se va a hacer cargo de sus padeceres o nos vamos a hacer como sociedad cargo de nuestros enfermos, de nuestros ancianos, de nuestras mujeres que hoy por el solo hecho de tener útero son discriminadas en nuestro país?” señaló en la ocasión la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches. Previo a esto, un grupo de organizaciones que integran la Mesa Social de Salud, se congregaron frente al Palacio de La Moneda para firmar un documento que promueve la salud garantizada como derecho a través de un seguro único. Tomás Lagomarsino, vocero de la agrupación señaló en la ocasión: “queremos construir una salud de verdad en este país, queremos que se garantice el derecho a la salud y que la salud pública sea una verdadera oportunidad de dignidad para los pacientes y ciudadanos”. Según aseguró el presidente de la comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Juan Luis Castro, existe disposición a que la propuesta sea analizada en la instancia, mientras que su par del Senado, Guido Girardi también destacó la necesidad de avanzar en esa línea.

Este lunes el Presidente Sebastián Piñera firmará los proyectos de ley que reforman a isapres y Fonasa. Esto, a días de que se anunciara el alza más importante de los últimos años en los planes de las aseguradoras privadas, además de un ajuste en la prima GES, lo que ha generado la indignación de los casi dos millones de afiliados a las isapres en Chile. Es por esta razón, que, junto con las AFPs, las aseguradoras de salud representan el símbolo de los abusos, que se traducen en el alza unilateral de planes, discriminaciones arbitrarias, además de la cuestionada integración vertical. Pese a esto, varios gobiernos han anunciado modificaciones al sistema sin ningún resultado. Paneles de expertos, comisiones asesoras y múltiples proyectos de ley han surgido durante los últimos años, sin embargo la esperada reforma al sistema aún está lejos de concretarse. Es en este escenario que ha surgido una propuesta que ha ido sumando adeptos: La creación de un seguro único de salud. La idea sugiere el reemplazo del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y las isapres para dar paso a un único sistema en el que éstas últimas actúen como seguros complementarios. La iniciativa fue planteada por el Frente Amplio durante la campaña presidencial y hasta la fecha, ha adquirido respaldo de varios partidos de la oposición, incluyendo, por ejemplo, a la Democracia Cristiana. El diputado de la falange e integrante de la comisión de salud, Daniel Verdessi, fue categórico en que el sistema actual, particularmente en lo referente a las isapres, “es intrínsecamente perverso” y apuntó a modificaciones que tiendan a eliminarlas “Las reformas que habría que hacer, a mi juicio, son de tal magnitud que habría que simplemente suprimir y terminar con las isapres. Yo cuando he planteado esto me dicen que no es posible, pero efectivamente hoy día es un sistema que no funciona, sino como un seguro individual de muy mala calidad”. En esa línea, el legislador propuso crear un nuevo sistema que contenga principios de solidaridad y seguridad social: “Un sistema solidario que funcione donde el riesgo se reparte equitativamente entre quienes no tienen riesgo y quienes sí lo tienen. La solidaridad dentro del sistema de seguros privados internos son mejores que las isapres, por lo tanto, es un sistema que se sostiene sólo en base al individualismo que no funciona en los sistemas de seguridad social, ni siquiera en Estados Unidos”. Pero más allá del Parlamento, desde el mundo académico la idea ha ido tomando fuerza. De hecho, la semana pasada llegó al Congreso Nacional una comisión de expertos de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y el Colegio Médico para exponer su propuesta para el financiamiento de la salud en Chile. La iniciativa establece la creación de un seguro único de salud para la población y que las isapres abandonen su rol como seguros sustitutivos dentro de la seguridad social, entregando beneficios complementarios. “Necesitamos responder algunas preguntas como sociedad: ¿En Chile vamos a entender el concepto de salud y enfermedad como un concepto individual o lo vamos a hacer de forma colectiva? ¿Cada enfermo se va a hacer cargo de sus padeceres o nos vamos a hacer como sociedad cargo de nuestros enfermos, de nuestros ancianos, de nuestras mujeres que hoy por el solo hecho de tener útero son discriminadas en nuestro país?” señaló en la ocasión la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches. Previo a esto, un grupo de organizaciones que integran la Mesa Social de Salud, se congregaron frente al Palacio de La Moneda para firmar un documento que promueve la salud garantizada como derecho a través de un seguro único. Tomás Lagomarsino, vocero de la agrupación señaló en la ocasión: “queremos construir una salud de verdad en este país, queremos que se garantice el derecho a la salud y que la salud pública sea una verdadera oportunidad de dignidad para los pacientes y ciudadanos”. Según aseguró el presidente de la comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Juan Luis Castro, existe disposición a que la propuesta sea analizada en la instancia, mientras que su par del Senado, Guido Girardi también destacó la necesidad de avanzar en esa línea.