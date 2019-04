19e8bfc5bb

eee07b8a77

Cultura Ballet Nacional Chileno y Power Peralta se reúnen por primera vez en el escenario con Hats off! El director artístico del Banch, Mathieu Guilhaumon, y los hermanos Raúl y Gabriel Peralta, están a cargo de la coreografía de esta nueva propuesta que une la danza contemporánea con el baile urbano, y que cuenta también con la participación de DJ Bitman en la música. Diario Uchile Lunes 22 de abril 2019 10:53 hrs. Compartir

Una oportunidad para sumergirse en el imaginario del circo, en las raíces del cine, en la comedia de los años 30 y 40 como expresión popular que conjuga teatralidad, música y danza. En ello se resume Hats off!, la nueva creación de Mathieu Guilhaumon, director artístico del Ballet Nacional Chileno (banch), y del conocido dúo Power Peralta. La obra, que tendrá su estreno el sábado 27 de abril, contará con otras seis funciones, desde el jueves 2 hasta el sábado 11 de mayo, todas a las 20 horas, en el Teatro Universidad de Chile. Se trata de una nueva y atrevida apuesta, que mezcla dos estilos con lenguajes corporales muy distintos. “En la continuidad del trabajo de colaboración y apertura a otras formas artísticas, me pareció natural, coherente e interesante proponer un nuevo proyecto para el Banch, que pusiera en paralelo la danza urbana y la danza contemporánea”, comenta Mathieu Guilhaumon. En esa línea, el director de la compañía añade que “invitar a los talentosos Power Peralta me pareció un paso natural”, reconociendo que ha visto bastante del trabajo que realiza el dúo: “Siempre me ha gustado y he admirado la manera que tienen de moverse”. Así, los gemelos se hacen parte de esta obra no solo como coreógrafos, sino también como intérpretes en escena, sumándose a los 19 bailarines que componen la compañía. Respecto de la invitación, Raúl Peralta manifiesta que “estamos agradecidos y muy motivados de compartir con estos tremendos bailarines”. Gabriel añade que “nosotros siempre hemos sentido una gran admiración por los bailarines del Banch, por lo que crean, por cómo lo hacen, cómo se mueven, por lo tanto, fue un honor que Mathieu pensara en nosotros para desarrollar este proyecto”. La pareja de gemelos tiene además un especial vínculo emocional con la compañía, puesto que sus padres, Renato Peralta y Mónica Valenzuela, fueron integrantes del Banch hace ya algunas décadas. Así, Raúl señala que “vamos a cumplir un sueño al estar en un escenario donde vimos muchas veces a nuestros padres, donde nosotros mismos corríamos cuando chicos”. Uniendo mundos Diego Matte, director del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile (CEAC), organismo que administra el Ballet Nacional Chileno, valoró que “este 2019 la compañía vuelve a abrir sus puertas al trabajo interdisciplinario, convocando a dramaturgos, músicos y coreógrafos que enriquecen y amplían las posibilidades de la danza contemporánea”. Por su parte, Mathieu Guilhaumon destaca que el primer punto de encuentro con Power Peralta surgió por la pasión que los tres sienten por la danza. “A partir de eso generamos una unión a nivel de trabajo”, comenta. Luego, “pensando en el encuentro entre dos mundos, se me vino a la mente un estilo que nació precisamente de ello, como es la comedia musical, que combina danza, música y teatro, para despertar y deleitar todos los sentidos del espectador”. En esa línea, el director del Banch explica que no se trata de reproducir de manera literal el mundo que los inspira, “sino que tomamos eso como pretexto para crear un universo propio, llevándolo a nuestra realidad, que es la danza contemporánea y la danza urbana”. Junto con el atractivo cruce de estilos en danza, y el telón de fondo marcado por referencias del cine y el entretenimiento, la música será otro de los elementos novedosos de la obra. Así, piezas de Sammy Davis Jr., Charles Gounod y Frank Sinatra, entre otros, serán parte de la sonoridad de Hats Off!, pero además habrá una composición original y arreglos de DJ Bitman, conocido ampliamente dentro de la escena nacional. “Pensamos en quién podría ponerle un toque que también conectara con la música y Bitman calzaba perfecto, porque está conectado al nivel nuestro creativamente hablando, en una etapa madura de su trabajo”, señala Raúl. Tras el estreno, la obra continuará con funciones el jueves 2, viernes 3, sábado 4, jueves 9, viernes 10 y sábado 11 de mayo, con entradas que tendrán un valor general de $8.000 y descuentos de hasta 40% para estudiantes y adultos mayores, entre otros. Más información en Banch.

Una oportunidad para sumergirse en el imaginario del circo, en las raíces del cine, en la comedia de los años 30 y 40 como expresión popular que conjuga teatralidad, música y danza. En ello se resume Hats off!, la nueva creación de Mathieu Guilhaumon, director artístico del Ballet Nacional Chileno (banch), y del conocido dúo Power Peralta. La obra, que tendrá su estreno el sábado 27 de abril, contará con otras seis funciones, desde el jueves 2 hasta el sábado 11 de mayo, todas a las 20 horas, en el Teatro Universidad de Chile. Se trata de una nueva y atrevida apuesta, que mezcla dos estilos con lenguajes corporales muy distintos. “En la continuidad del trabajo de colaboración y apertura a otras formas artísticas, me pareció natural, coherente e interesante proponer un nuevo proyecto para el Banch, que pusiera en paralelo la danza urbana y la danza contemporánea”, comenta Mathieu Guilhaumon. En esa línea, el director de la compañía añade que “invitar a los talentosos Power Peralta me pareció un paso natural”, reconociendo que ha visto bastante del trabajo que realiza el dúo: “Siempre me ha gustado y he admirado la manera que tienen de moverse”. Así, los gemelos se hacen parte de esta obra no solo como coreógrafos, sino también como intérpretes en escena, sumándose a los 19 bailarines que componen la compañía. Respecto de la invitación, Raúl Peralta manifiesta que “estamos agradecidos y muy motivados de compartir con estos tremendos bailarines”. Gabriel añade que “nosotros siempre hemos sentido una gran admiración por los bailarines del Banch, por lo que crean, por cómo lo hacen, cómo se mueven, por lo tanto, fue un honor que Mathieu pensara en nosotros para desarrollar este proyecto”. La pareja de gemelos tiene además un especial vínculo emocional con la compañía, puesto que sus padres, Renato Peralta y Mónica Valenzuela, fueron integrantes del Banch hace ya algunas décadas. Así, Raúl señala que “vamos a cumplir un sueño al estar en un escenario donde vimos muchas veces a nuestros padres, donde nosotros mismos corríamos cuando chicos”. Uniendo mundos Diego Matte, director del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile (CEAC), organismo que administra el Ballet Nacional Chileno, valoró que “este 2019 la compañía vuelve a abrir sus puertas al trabajo interdisciplinario, convocando a dramaturgos, músicos y coreógrafos que enriquecen y amplían las posibilidades de la danza contemporánea”. Por su parte, Mathieu Guilhaumon destaca que el primer punto de encuentro con Power Peralta surgió por la pasión que los tres sienten por la danza. “A partir de eso generamos una unión a nivel de trabajo”, comenta. Luego, “pensando en el encuentro entre dos mundos, se me vino a la mente un estilo que nació precisamente de ello, como es la comedia musical, que combina danza, música y teatro, para despertar y deleitar todos los sentidos del espectador”. En esa línea, el director del Banch explica que no se trata de reproducir de manera literal el mundo que los inspira, “sino que tomamos eso como pretexto para crear un universo propio, llevándolo a nuestra realidad, que es la danza contemporánea y la danza urbana”. Junto con el atractivo cruce de estilos en danza, y el telón de fondo marcado por referencias del cine y el entretenimiento, la música será otro de los elementos novedosos de la obra. Así, piezas de Sammy Davis Jr., Charles Gounod y Frank Sinatra, entre otros, serán parte de la sonoridad de Hats Off!, pero además habrá una composición original y arreglos de DJ Bitman, conocido ampliamente dentro de la escena nacional. “Pensamos en quién podría ponerle un toque que también conectara con la música y Bitman calzaba perfecto, porque está conectado al nivel nuestro creativamente hablando, en una etapa madura de su trabajo”, señala Raúl. Tras el estreno, la obra continuará con funciones el jueves 2, viernes 3, sábado 4, jueves 9, viernes 10 y sábado 11 de mayo, con entradas que tendrán un valor general de $8.000 y descuentos de hasta 40% para estudiantes y adultos mayores, entre otros. Más información en Banch.