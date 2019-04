19e8bfc5bb

Nacional Iglesia Metodista Pentecostal destituye a obispo Eduardo Durán Luego de que el cuestionado obispo Eduardo Durán fuera destituido como representante protocolar de la Iglesia Evangélica, este lunes la Iglesia Metodista Pentecostal dio a conocer su decisión de destituirlo a raíz " de su reprochable conducta (...) la que ha afectado no solamente a esta congregación sino a la iglesia evangélica nacional". Diario Uchile Lunes 22 de abril 2019

A través de un comunicado la Iglesia Metodista Pentecostal anunció que su decisión de destituir al obispo Eduardo Durán Castro, a raíz su “reprochable conducta, apartándose completamente de los principios cristianos, lo que es de público conocimiento y que ha afectado no solamente a esta congregación sino a la iglesia evangélica nacional. En el escrito se señala además, que ya en el año 2012, en un encuentro en la cuidad de Los Andes se había decidido expulsarlo de la Corporación debido a “su reprochable comportamiento

que ya presentaba, y por no sujetarse a los estatutos y a las autoridades que nos regían en aquel momento; decisión apoyada por una amplia mayoría de la asamblea” Sin embargo, Durán acudió a instancias judiciales, lo que le habría permitido revertir la decisión. Mientras que en las últimas horas, el cuestionado obispo declinó denunciar a su cargo, argumentando que “quien me nombró acá como obispo a cargo de la congregación no fueron los hombres si no que fue Dios todo poderoso”. En tanto desde el Gobierno anunciaron que el obispo ya no será el representante protocolar de la Primera Iglesia Metodista Pentecostal ante el Ejecutivo. Cabe recordar que Durán está siendo investigado por el delito de lavado de activos, junto con ser fuertemente cuestionado por su estilo de vida lujoso el que costearía con dinero de los diesmos.

