Investigación en el Ejército: Diputados buscan alargar periodo de ministros de Corte Marcial La idea surgió en el marco de la indagatoria que lleva la ministra Romy Rutherford por fraude en el Ejército, la que debería abandonar en marzo del próximo año por cumplir su tiempo en el cargo dentro de la Corte Marcial, hecho que para los parlamentarios dificultará que logre concluir sus investigaciones, situación que podría repetirse a futuro en otros casos. Diario UChile Lunes 22 de abril 2019 15:58 hrs.

Mañana martes, los diputados Matías Walker (DC), Jorge Brito (RD) y Francisco Undurraga (Evópoli) presentarán en la Cámara Baja un proyecto de ley que amplía el período de trabajo de los ministros civiles en la Corte Marcial, subiendo de tres años a cinco su ejercicio en este rol. La iniciativa surgió en el marco de la investigación que lleva la ministra Romy Rutherford por fraude en el Ejército, la que debería abandonar en marzo del próximo año, ya que, en esa fecha, según se estipula en la normativa actual, se cumple su periodo en la Corte Marcial, lo que para los parlamentarios dificultará que logre concluir sus investigaciones. Previo a la presentación de esta idea, los diputados se reunieron con el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, para entregarle una copia de este proyecto, y conversar respecto de la situación actual del caso en el Ejército, que no descartan pueda repetirse en indagatorias futuras. El diputado Matías Walker, presidente de la Comisión de Constitución, explicó las intenciones que tienen con este proyecto. “Lo que queremos, sin perjuicio de la aspiración que todos tenemos y de ello dan cuenta diversos proyectos de ley, de que estos casos que son de delitos comunes sean vistos por la justicia civil, por la justicia común y no por la justicia militar, es que mientras lo vea la Corte Marcial y, en este caso una ministra con dedicación exclusiva, estos casos puedan tener todo el tiempo que sea necesario para esclarecerse y, por eso, estamos pensando en una disposición permanente y también una transitoria para que mientras estén investigando este tipo de causas no se les termine el periodo en tres años, y que puedan investigar por lo menos en cinco años”, comentó. Además, el demócrata cristiano no descartó que este actual periodo de trabajo de tres años esté siendo utilizado por la defensa del ex comandante en Jefe, Juan Miguel Fuente-Alba, para buscar otras alternativas judiciales para el militar en retiro. “La defensa en este caso del ex comandante en jefe del Ejército claramente está apostando a que se le venza el periodo de investigación a la ministra Rutherford con el objeto de alguna manera hacer frente a la abnegada investigación que está dando pasos muy claros, muy concretos para desentrañar y finalmente poder acusar y, posteriormente, condenar al ex comandante en jefe del Ejército y a todos quienes aparezcan involucrados en este fraude al Ejército, estamos hablando de un fraude histórico”, dijo. La reunión se dio el mismo día en que la ministra Romy Rutherford llegó hasta el Edificio Bicentenario del Ejército para incautar documentos referentes a los viajes y reembolsos irregulares obtenidos por militares, esto luego de que la institución postergará por meses el envió de los archivos. Al respecto, el diputado Jorge Brito, presidente de la comisión de Defensa, indicó que este hecho demuestra que un proyecto de este tipo es necesario para garantizar el fin de la impunidad en este tipo de delitos. “La ministra había solicitado esos documentos hace tres meses, y el Ejército no los había proporcionado, así que en el uso de sus facultades fue a incautarlos . Eso ejemplifica y demuestra que la labor por la justicia está contra el tiempo y nosotros creemos que todo militar que hoy está procesado por fraude al fisco, si queda en libertad sea porque es inocente y no porque faltó tiempo. Por eso nos hemos sumado a este proyecto transversal que, para nosotros, viene a ser un aporte en la necesidad de que no exista impunidad frente al fraude al fisco”, señaló. El diputado Manuel Matta, miembro de la comisión de Defensa, reaccionó también a esta incautación de documentos, y señaló que “es incomprensible que el Ejército, señalando públicamente y, en nuestra comisión, que está disponible para colaborar, no lo haga y no entregue la información solicitada por una ministra”. Agregó, que esto deja en evidencia que en la institución castrense hay un doble estándar en lo que refiere a la colaboración judicial.

