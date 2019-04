19e8bfc5bb

eee07b8a77

Ciencias Cultura Nacional José Maza lanzará su nuevo libro “Eclipses” en el Teatro Caupolicán La obra del astrónomo se enmarca en dos sucesos de los que nuestro país será testigo entre 2019 y 2020, el primero en La Serena y el segundo en Villarrica. Tania González Lunes 22 de abril 2019 11:40 hrs. Compartir

Ante las multitudinarias charlas y presentaciones de libros, el académico apuesta esta vez por un recorrido por la historia de los eclipses. Primero fue “Polvo de Estrellas”, luego, “Marte: la próxima frontera”, y ahora, este texto de cinco capítulos con muchos datos y observaciones. En entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, José Maza, comentó cómo el lanzamiento de la obra se circunscribe en dos eventos astronómicos que sucederán en nuestro país. “El nombre es muy apropiado porque vienen dos eclipses para Chile, uno el 2 de julio de este año en La Serena y el otro, el 14 de diciembre de 2020 en Villarrica, entonces, en el libro explico lo que son los eclipses de luna y de sol y también, las circunstancias de los dos grandes eclipses que vamos a tener en el próximo año y medio” precisó. Además, el investigador del Centro de Astrofísica CATA afirmó que esta tercera publicación continúa con el espíritu de la masificación del conocimiento y el fomento de la ciencia y la cultura. “Yo he ido acercando la ciencia a la gente, procuro hablar en el lenguaje más cotidiano, no usar términos sofisticados, y con las palabras más sencillas explico los elementos básicos de la ciencia que desgraciadamente la educación en Chile no los aborda. Entonces, creo que el interés de las personas siempre ha estado pero han faltado los mecanismos para que la cultura llegue a públicos masivo” advirtió. En esa línea, Maza destacó los trabajos de otros científicos como Mario Hamuy, María Teresa Ruiz y Gabriel León. Asimismo, indicó que en acciones, “es necesario que existan más bibliotecas públicas y que se invierta hasta 10 veces más en ciencia y tecnología”. Por último, la tarde de este miércoles el académico espera llenar los cupos limitados de 6 mil asistentes en el Teatro Caupolicán, lugar donde ofrecerá gratuitamente una charla magistral acerca de su libro “Eclipses” y el evento será transmitido por Canal 13. “El Teatro Caupolicán es un lugar icónico donde se han realizado eventos históricos, algunos de ellos incluso colosales, es por ello que estamos muy agradecidos que pongan a disposición sus 6 mil asientos para realizar el que esperamos sea uno de los eventos de divulgación más masivos de la historia de Chile”. así lo explicó Andrés Escala, Director del Observatorio Astronómico Nacional y del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile.

Ante las multitudinarias charlas y presentaciones de libros, el académico apuesta esta vez por un recorrido por la historia de los eclipses. Primero fue “Polvo de Estrellas”, luego, “Marte: la próxima frontera”, y ahora, este texto de cinco capítulos con muchos datos y observaciones. En entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, José Maza, comentó cómo el lanzamiento de la obra se circunscribe en dos eventos astronómicos que sucederán en nuestro país. “El nombre es muy apropiado porque vienen dos eclipses para Chile, uno el 2 de julio de este año en La Serena y el otro, el 14 de diciembre de 2020 en Villarrica, entonces, en el libro explico lo que son los eclipses de luna y de sol y también, las circunstancias de los dos grandes eclipses que vamos a tener en el próximo año y medio” precisó. Además, el investigador del Centro de Astrofísica CATA afirmó que esta tercera publicación continúa con el espíritu de la masificación del conocimiento y el fomento de la ciencia y la cultura. “Yo he ido acercando la ciencia a la gente, procuro hablar en el lenguaje más cotidiano, no usar términos sofisticados, y con las palabras más sencillas explico los elementos básicos de la ciencia que desgraciadamente la educación en Chile no los aborda. Entonces, creo que el interés de las personas siempre ha estado pero han faltado los mecanismos para que la cultura llegue a públicos masivo” advirtió. En esa línea, Maza destacó los trabajos de otros científicos como Mario Hamuy, María Teresa Ruiz y Gabriel León. Asimismo, indicó que en acciones, “es necesario que existan más bibliotecas públicas y que se invierta hasta 10 veces más en ciencia y tecnología”. Por último, la tarde de este miércoles el académico espera llenar los cupos limitados de 6 mil asistentes en el Teatro Caupolicán, lugar donde ofrecerá gratuitamente una charla magistral acerca de su libro “Eclipses” y el evento será transmitido por Canal 13. “El Teatro Caupolicán es un lugar icónico donde se han realizado eventos históricos, algunos de ellos incluso colosales, es por ello que estamos muy agradecidos que pongan a disposición sus 6 mil asientos para realizar el que esperamos sea uno de los eventos de divulgación más masivos de la historia de Chile”. así lo explicó Andrés Escala, Director del Observatorio Astronómico Nacional y del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile.