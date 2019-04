6502991674

Nacional Política Luis Mayol y caso Catrillanca: "Me sentí engañado por Carabineros" El ex intendente de La Araucanía acudió a la Comisión Investigadora por el homicidio de Camilo Catrillanca, donde dijo que a él también le mintieron, pues siempre se le dijo que no había cámaras en el procedimiento en el que murió el comunero. Además, sobre su renuncia aseguró que hubo aprovechamiento político, y que la Democracia Cristiana utilizó la acusación constitucional para arreglar sus problemas internos. Diario UChile Lunes 22 de abril 2019 18:47 hrs.

La tarde de este lunes, el ex intendente de La Araucanía, Luis Mayol, participó de la Comisión Investigadora por el caso Catrillanca, a la que fue citado para comentar cómo se enteró de los hechos y qué lo llevó a dar sus diversas declaraciones a la prensa sobre este homicidio. En su exposición, el ex intendente dijo que él se ofreció ante el ministro del Interior, Andrés Chadwick, a ser la autoridad que diera la primera declaración frente a los hechos, por ser “el responsable y representante del Gobierno y del Poder Ejecutivo” en la zona y por estar en contacto directo con los jefes policiales de la región. Además, señaló que comentó en su punto de prensa lo que se le informó en ese momento y que nadie pauteó lo que dijo. Además, Luis Mayol indicó que Carabineros le mintió, pues siempre se le negó la existencia de cámaras, incluso en días posteriores cuando pidió explicaciones por el no uso de éstas. “Me sentí engañado por Carabineros porque la información que yo recibí era, por ejemplo, que los Carabineros que actuaron estuvieron presentes cuando murió el joven Catrillanca. La información primera que recibí como todo el mundo era que no tenían cámaras, y yo quiero ser bien sincero, en una reunión dos o tres días después yo pregunté que por qué no tenían cámaras cuando habíamos hecho una inversión en la zona precisamente para que en este tipo de eventos pudiera quedar constancia de cómo ocurrían, y me dijeron que habían salido muy rápido, no sé, no me acuerdo que excusa, pero que no tenían cámaras”, comentó a los parlamentarios. Respecto de por qué renunció a su cargo como intendente, Luis Mayol indicó que hubo “aprovechamiento político” en el caso Catrillanca, y que cuando se enteró de la acusación constitucional en su contra sintió que la acción iba a perjudicar los acuerdos que el Gobierno necesitaba para sacar adelante su agenda. “Esto, uno lleva algunos años en política, era la oportunidad que tenía la Democracia Cristiana de salvar sus problemas internos entre usted sabe los personajes que tenían ahí varias discusiones. Y en segundo lugar, era una oportunidad que tenían, liderando la DC, de también unificar la oposición”, dijo, y agregó que “el gobierno tenía varios proyectos de ley importantes en ese minuto, los que se están viendo ahora, reforma tributaria, reforma de pensiones, que para el país eran lo mas importante. Yo dije nos vamos a ver enfrascados 2 meses y medio en una discusión que lo único que va a hacer es perjudicar estos proyectos que son fundamentales para el Gobierno”, comentó. En la misma línea, el ex intendente destacó que el presidente Sebastián Piñera siempre le dio su apoyo si es que lo que deseaba era enfrentar la acusación constitucional, pero que él decidió dar un paso al costado. Luis Mayol también abordó otras aristas del caso, como si Carabineros tenía o no bajo investigación a Camilo Catrillanca. Ante esto, dijo que él, como intendente, solo sabía que el comunero tenía antecedentes policiales, por lo que imagina que frente a eso los funcionarios policiales de la zona sí tenían noción de quién era el comunero. Además, el presidente de la Comisión Investigadora, el diputado PPD Ricardo Celis, informó que citarán al general director de Carabineros, Mario Rozas, a la instancia parlamentaria para que explique “si es que hay una decisión institucional de ocultar los hechos que terminaron con la muerte del comunero mapuche”. Esto luego de que el general en retiro Andrés Gallegos, sindicado como uno de los funcionarios que entregó una serie de pruebas sobre el supuesto enfrentamiento que habría ocurrido en Temucuicui previo al homicidio, no acudiera a su citación en la comisión, lo que para Celis “ratifica lo que venimos viendo desde hace un buen tiempo, que es una conducta sistemática de parte de Carabineros de ocultar, de no ser claro, de no dar la cara, respecto a los hechos”. El parlamentario señaló que “por ello vamos a citar al General Director para que venga a la comisión y nos explique si hay una decisión de ocultar los hechos que terminaron con la muerte de Camilo Catrillanca. Si esa es una decisión institucional o es el ex alto mando que estuvo en noviembre del año pasado a cargo del país y de la región de la Araucanía”.

