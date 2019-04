19e8bfc5bb

Nacional Política Gobierno presenta proyecto de reforma del sistema de salud público y privado Eliminación de preexistencias, de discriminaciones por género y edad, y mayores coberturas, son algunos de los aspectos principales del anuncio. El presidente de la Comisión de Salud del Senado, Rabindranath Quinteros, indicó que en la instancia espera incluir propuestas de la oposición, como instaurar un sistema universal único. Rodrigo Fuentes Lunes 22 de abril 2019 13:32 hrs.

Este lunes, el Presidente Sebastián Piñera anunció el ingreso al Congreso del proyecto de ley que reforma el sistema de salud público y privado. Son dos iniciativas. Una de ellas apunta a la eventual modernización del mecanismo que rige a las isapres, y la otra, el denominado fortalecimiento de Fonasa. En el caso del sector sanitaria privado, la idea de Gobierno se basa en una indicación sustitutiva a la prenormativa enviada en su administración anterior, que data del año 2013, pero que finalmente no tuvo mayor tramitación por parte de los legisladores. Fin de las discriminaciones por sexo, edad, terminar con las denominadas enfermedades preexistentes, alzas unilaterales, entre otras disposiciones, que eventualmente buscan dar mayor transparencia y orden al sistema que hoy se rige con casi siete mil planes distintos. Para ello se busca crear un Plan Universal de Salud (PUS) que fije las coberturas mínimas a las que accederán los afiliados, con un máximo de tres prestadores, donde el costo será el 7 por ciento base de cotización actual, más un valor adicional dependiendo de la red sanitaria preferente que se opte. Tanto el precio inicial de esta prima comunitaria, como sus eventuales reajustes, van a ser visados por un comité de expertos, que evitaría alzas en los planes, como las ocurridas este año, donde algunas compañías incrementaron unilateralmente el valor sobre el 7, 7 por ciento. Durante el anuncio realizado en el Palacio de la Moneda, el Presidente Sebastián Piñera, se refirió al punto que busca terminar con la imposibilidad de cambiarse de isapres, Al fomentar la competencia en los contratos de salud que tendrán fecha de inicio y término. “Permite la libre movilidad de los usuarios entre las distintas isapres, cada usuario tendrá la oportunidad, con información oportuna, de elegir un mejor plan y la isapre. Esto pondrá término a los usuarios cautivos, que por tener una enfermedad no pueden cambiarse se entidad”, afirmó. La modificación sustitutiva al proyecto que reforma las isapres ingresará por vía Comisión de Salud del Senado. El presidente de la instancia parlamentaria, el legislador socialista Rabindranath Quinteros, anticipó una profunda discusión, donde precisó, está disponible al dialogo, pero avanzando para incluir sus propias indicaciones, que tienen que ver con un sistema universal único de salud, donde las isapres sean un complemento al mecanismo público de salud. “Yo no le puedo pedir al Gobierno que envíe una reforma a la salud de algo que no cree, ellos mantienen la base de que este aspecto es un bien de consumo, yo creo que es un derecho. Por lo que la existencia separada de dos mecanismos, público y privado, ya no da para más, hay que avanzar en un sistema de salud único y solidario, donde el acceso no dependa de los recursos de cada persona, donde las isapres puedan seguir existiendo, pero como un seguro complementario. Haremos un esfuerzo para que en el proyecto se incluyan estas propuestas”, argumentó. En el caso del Fondo Nacional de Salud, (FONASA), instancia en la que está suscrita el 80 por ciento de los chilenos, la idea del Ejecutivo ingresará a través de la Cámara de Diputados. El proyecto de ley anunciado por el Presidente Piñera contempla el fortalecimiento de las facultades que hoy tiene el fondo, mayores potestades para derivar pacientes dentro y fuera de la red pública, y así eventualmente superar el problema de las extensas esperas por una atención sanitaria. Además, corregiría discriminaciones que permitirían la igualdad de ambos cónyuges para ser carga del otro. Y finalmente flexibilizaría las coberturas para la modalidad libre elección, para bonificación y copagos, de tal forma que las personas puedan atenderse cuando y donde quieran a un eventual menor costo.

