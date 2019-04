5c8cf0888d

Política Dirigentes sociales critican cargos de Mauricio Rojas y Luis Mayol en Aguas Andinas El vocero de Modatima, Rodrigo Mundaca, señaló que sus nombramientos son un premio de consuelo que les da el Gobierno, y que refleja la falta de criterio que hay en el Ejecutivo a la hora de designar cargos. En la misma línea apuntó Francisca Fernández, del Movimiento del Agua y los Territorios (MAT), quien indicó que de ellos "no se puede esperar más que la reproducción de la lógica privatizadora". Andrea Bustos C. Martes 23 de abril 2019 20:52 hrs.

El ex ministro de Cultura, Mauricio Rojas, y el ex intendente de La Araucanía, Luis Mayol, se integraron, este martes, al directorio de Aguas Andinas. Esto, luego de ser aprobados por el grupo, al que habían sido propuestos por el Gobierno y donde obtendrán sueldos cercanos a los dos millones de pesos. Luis Mayol estará como director titular, mientras que Mauricio Rojas como director suplente. El ex intendente de la Araucanía abandonó su rol luego del caso Catrillanca, mientras que el ex ministro Rojas dejó la cartera de Cultura a solo tres días de asumir, al ser fuertemente cuestionado por sus dichos en contra del Museo de la Memoria. Pese a las críticas, ambas figuras defendieron sus capacidades para estar en estos cargos. “Nunca tuve un compromiso de esa naturaleza con el presidente. Él me conoce bastante desde hace mucho tiempo y cree que yo tengo las capacidades suficientes para estar en el directorio”, dijo Luis Mayol, agregando que “me han hecho tantas críticas en mi vida por todos los cargos que he desempeñado que realmente me tienen bastante sin cuidado. Cuando las críticas son fundadas, ahí uno tiene que preocuparse”. En tanto, el ex ministro Mauricio Rojas, indicó que “al final todo depende del currículum que uno tenga, de la carrera que uno ha hecho y de la pregunta de cuánto puede aportar uno, aunque finalmente quien juzga eso es quien me ha propuesto para este cargo”. Su nombramiento es visto con recelo por las organizaciones sociales vinculadas a la defensa del agua, esto, porque ambos salieron de sus cargos en el Gobierno con graves polémicas y porque, además, no creen que puedan aportar en el avance a favor de los derechos que demanda la ciudadanía en esta materia. Rodrigo Mundaca, vocero del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (MODATIMA) señaló que su nombramiento “es completamente improcedente”. Mundaca indicó que esto es un “premio de consuelo” que se les entrega a los ex colaboradores del Ejecutivo, pues por su cargo obtendrán sueldos cercanos a los dos millones de pesos. “Lo que llama más la atención es cómo se defrauda una y mil veces la fe pública, porque en rigor, tanto Rojas como Mayol, son operadores políticos del Gobierno, y en la práctica, al ponerlos como directores de Aguas Andinas, no salvaguarda por ningún motivo el derecho humano al agua. No hay ninguna posibilidad de que ellos puedan interceder al interior de Aguas Andinas para garantizar el agua a la población más carente, particularmente de la Región Metropolitana. Por tanto, es un reflejo inequívoco de la falta de criterio del despropósito de este Gobierno, sin duda”, comentó. Por su parte, Francisca Fernández, miembro del Movimiento del Agua y los Territorios (MAT), dijo respecto de la figura del ex intendente de La Araucanía que “se premia a alguien que fue nefasto, por ejemplo, era intendente cuando fue el asesinato de Camilo Catrillanca, estuvo en la Sociedad Nacional Agrícola, que han sido los principales gestores de la reforma al Código de Aguas y la mantención de los derechos a perpetuidad de aprovechamiento del agua”. Además, señaló que de ambas personas en estos cargos directivos “no se puede esperar más que la reproducción de la lógica privatizadora, nos parece grave que justamente se esté premiando e incentivando lógicas que absolutamente atentan contra cualquier tipo de política pública que esté vinculada con pensar en el bien de la ciudadanía respecto de las sanitarias. Además, son representantes del Gobierno de turno, que se supone que está bajo una lógica de preservar el bien común y aquí lo que estamos viendo es que están preservando los intereses particulares”. En lo que refiere a la remuneración por ser parte del directorio, Luis Mayol y Mauricio Rojas tendrán un sueldo de aproximadamente un millón 934 mil pesos, más 550 mil que recibirán por cada sesión de directorio a la que acudan.

