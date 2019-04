c4fe83974b

Cultura La ballena más famosa de la literatura irrumpe en el Teatro UC El nuevo montaje de la compañía La Mona Ilustre se presentará en la sala universitaria entre el 27 de abril y el 25 de mayo. Diario Uchile Martes 23 de abril 2019 12:51 hrs.

Después de dos siglos atrayendo a navegantes y escritores, el mito de Mocha Dick se hace real en las tablas. La creación colectiva de La Mona Ilustre (Teatro Itinerante 2017) se basa en la novela gráfica de Francisco Ortega y Gonzalo Martínez, Mocha Dick: La leyenda de la ballena blanca, libro que rescata el origen chileno del cachalote albino de Herman Melville (Moby Dick) y que cuenta con más de 50 mil ejemplares vendidos en Latinoamérica. “Esta historia nos habla fundamentalmente de nuestros miedos; a lo que no conocemos, a lo raro, a lo diferente. Y en contraposición a eso nos habla de la aventura como forma de abordar esos miedos, no de vencerlos, sino de convivir con ellos, de embarcarse y navegar hacia lo desconocido. Si no hay miedo, no hay aventura”, asegura Miguel Bregante, director de la compañía. Música y cantos que nos sumergirán en el fondo del mar, manipulación de objetos, espacios, escenarios y marionetas –entre ellas una enorme ballena de ocho metros–, plasmadas en imágenes poéticas y sensoriales, son los elementos que dan vida a un espectáculo que es definido por Bregante como “una gesta épica”. En la obra, un joven mapuche trata de rescatar a un gran cachalote blanco de la cacería de un grupo de temerarios balleneros, embarcándose en un viaje de final incierto. Así, en la obra, discriminación, racismo, machismo, superstición e ignorancia se entrecruzan con temas clásicos de la compañía, como lo son la amistad y la muerte. También está presente la cosmovisión mapuche sobre las fuerzas naturales, la que pone en valor una búsqueda entre la naturaleza y el hombre. La pieza se estrenará el próximo 27 de abril en el Teatro UC (Jorge Washington #26, Ñuñoa) y estará en cartelera hasta el 25 de mayo, de miércoles a sábado a las 20:00 horas. Más información aquí.

