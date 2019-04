5c8cf0888d

Política Los argumentos que convencieron a los diputados para aprobar el TPP-11 En conversación con nuestro medio, el ex director general de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos Portales, se adentró en los argumentos con que, tanto el Gobierno como el empresariado, se han empeñado en defender la aprobación del TPP-11 en la Cámara. Sobre las críticas al acuerdo, Portales indicó que "hay que centrarse en aquellos puntos que pueden resolverse". Tomás González F. Martes 23 de abril 2019 18:50 hrs.

Este martes, con la primera discusión en la Comisión de Relaciones Exteriores, comenzó la tramitación, en la Cámara Alta, del proyecto de acuerdo que ratifica el Tratado Transpacífico, mejor conocido como TPP-11. Un pacto que ha generado controversias debido a las desconocidas implicancias que tendría en diversos sectores como la agricultura, el trabajo, la medicina, las semillas y el medio ambiente, entre otros, y que demostró su complejidad al ser aprobado, en la Cámara de Diputados, en la que fue la votación más reñida de la historia sobre un tratado internacional. La aprobación generó reacción inmediata de distintas organizaciones sociales que miraban con preocupación el cómo sus demandas e inquietudes eran ignoradas, mientras que los argumentos del Ejecutivo ganaban adeptos en el empresariado y, a su vez, dentro del Parlamento. En conversación con Radio Universidad de Chile, el ex director general de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores e investigador asociado al Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Carlos Portales, explicó los puntos con que el Gobierno logró convencer a la mayoría de los diputados y diputadas del Congreso. Respecto de cómo podría afectar a la soberanía de nuestro país, Portales señaló que el TPP-11 no la limita más que otros tratados internacionales. “Este tratado no tiene una limitación a la soberanía más allá que otros tratados. Se trata de un tratado importante, pero se trata de un tratado que va, justamente, en la dirección de lo que Chile ha planteado: tener un comercio libre, tener reglas y tener un método de solución de controversias reglados. Por lo tanto, para un país pequeño como Chile, el que países mayores acepten estar sometidos a un mismo sistema, siempre es positivo”, dijo el investigador. Una de las mayores preocupaciones de quienes miran con escepticismo la suscripción a este acuerdo es que con todos los países pertenecientes al conglomerado, Chile ya tiene tratados de libre comercio, por lo que, por un lado, no se explica una nueva negociación vinculante y, por el otro, genera dudas frente a cómo afectaría las relaciones bilaterales de nuestro país. Sobre esto, el ex director de Política Exterior del Minrel comentó que el TPP-11 aumentará la capacidad de los acuerdos que ya existen entre las naciones. “Tienen todos acuerdos con Chile, por lo tanto, no se trata de un cambio espectacular en el sentido de las negociaciones bilaterales de Chile, sino que más bien en aumentar la capacidad que esos once acuerdos tienen, a través de un acuerdo conjunto con todos ellos. Por eso yo creo que la participación chilena es importante. Por cierto, hay que analizar cada uno de sus componentes, pero es importante en el sentido de una perspectiva estratégica, de cómo Chile se presenta en el mundo internacional y en el comercio internacional”. Otra de las críticas que con mayor fuerza asoman en quienes se oponen a la ratificación del tratado, es sobre el papel que juegan los tribunales de arbitraje, a los que Chile debe responder en caso de afectar a las grandes corporaciones con alguna política pública. Frente a esto, el investigador sostuvo que, mientras se respeten determinadas reglas, Chile no debiese tener problemas de esta índole. “Esto no es que cualquiera pueda demandar a Chile por cualquier cosa. Evidentemente que hay un espacio para que cada país decida cómo maneja su economía, siempre que respeten determinadas reglas. Por supuesto que eso es igual para todos los países, ahora, el punto desde el cual parten los países, por cierto, que es distinto, pero eso es normal en cualquier acuerdo internacional”, aclaró. Portales admitió el protagonismo que obtiene la inversión extranjera y las compañías transnacionales con la ratificación de este tratado. Sin embargo, aclaró que esto no es algo nuevo para nuestro país, sino que ha sido la política económica que Chile ha venido llevando a cabo desde la vuelta a la democracia. “Chile es un país que promueve la inversión extranjera. Uno de los elementos que se otorgan a la inversión extranjera son ciertas condiciones de estabilidad para que esto suceda. Esa ha sido la política por muchos años y justamente lo que el país busca es inversión extranjera”, recalcó Portales. Respecto de las inquietudes que han manifestado de manera constante diversas organizaciones sociales y ligadas a la defensa del medio ambiente, el académico indicó que éstas son entendibles, pero que no se le deben atribuir todos los perjuicios a una sola estructura. “Las preocupaciones medioambientales y de otros tipos son válidas, pero hay que centrarse en aquellos puntos que pueden resolverse y no tratar de imputarle a un determinado acuerdo -que es un acuerdo internacional- que, como digo, crea posibilidades pero no resuelve todos los problemas (y tampoco los crea)”, finalizó el ex director de Política Exterior del Minrel. Sobre este tema, Carlos Portales y el también ex director general de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, Andrés Rebolledo, realizarán una charla el próximo lunes 29 de abril a las 12.30 horas, en la Sala Matilde Brandau de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

