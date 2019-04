c4fe83974b

Tercer concurso Mujeres en la Música abre convocatoria La iniciativa es organizada por el capítulo chileno del National Museum of Women in Arts y la ganadora participará de un concierto en Washington DC, entre otros premios. Diario Uchile Martes 23 de abril 2019 8:19 hrs.

El Capítulo Chileno del National Museum of Women in the Arts (NMWA) y el Instituto de Música de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) abrieron la convocatoria para la tercera versión de su concurso Mujeres en la Música. Según sus organizadores, la iniciativa busca “visibilizar, difundir y proyectar la interpretación musical femenina en el canto a través de la ejecución de obras de repertorio docto”, además de “contribuir a equiparar las oportunidades de reconocimiento de las artistas mujeres”. La convocatoria está dirigida a intérpretes entre 18 y 33 años, chilenas y extranjeras residentes en el país o chilenas residentes en el extranjero, y está abierta hasta el próximo 20 de mayo. La ganadora podrá participar de un recital en el National Museum of Women in Arts, en Washington DC, y otro en el Teatro del Lago de Frutillar, además de recibir un premio de dos millones de pesos. Quienes se adjudiquen el segundo y tercer lugar también estarán en el concierto de Frutillar, además de recibir un millón y 500 mil pesos, respectivamente. “El concurso es una gran vitrina de difusión para el arte femenino que ha sido postergado históricamente por nuestra sociedad. Basta ver el listado de los Premios Nacionales de Arte, menos del diez por ciento de los reconocimientos han sido entregados a mujeres”, explicó Drina Rendic, presidenta del capítulo chileno del NMWA. Las anteriores ganadoras del concurso fueron la mezzosoprano María Luisa Merino y la soprano Yaritza Véliz. Foto: Yaritza Véliz.

