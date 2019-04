7e1ff39d29

Sociedad Central Clasista de Trabajadores y Trabajadoras convoca a su primera manifestación este 1ro de mayo Las agrupaciones sindicales ya empiezan a organizarse con miras a la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras. Este año, la Central Clasista de Trabajadores marchará organizada por primera vez y ya se unieron distintos sindicatos y organizaciones. Tomás González F. Miércoles 24 de abril 2019 18:34 hrs.

Este miércoles, con miras a la conmemoración del día internacional de los trabajadores y trabajadoras, la Central Clasista de Trabajadores convocó a la que será la primera movilización que el conglomerado realiza por la efemérides desde su conformación en septiembre del año pasado. En paralelo al llamado que ha realizado la Central Unitaria de Trabajadores, la Central Clasista buscará movilizar, este primero de mayo, a sus 240 sindicatos afiliados y los más de 20 mil trabajadores que componen sus filas. Sobre las diferencias que contiene esta convocatoria en comparación con la de la CUT, el presidente provisorio de la Central Clasista, Manuel Ahumada, conversó con Radio Universidad de Chile, dejando en claro que tienen objetivos y caminos muy distintos. “Lo primero que vamos a aclarar es que nosotros no somos alternativa de nada. Somos una convocatoria clasista, la única convocatoria clasista y eso hace la diferencia. Nosotros no reconocemos al sindicalismo oficialista graficado en cuatro centrales que negocian migajas con el Gobierno y con el Estado. No somos parte de la estructura sindical que reconoce algo que se está desmoronando”, sostuvo Ahumada. Además, agregó que “nosotros convocamos a los trabajadores a, de verdad, salir a la calle a luchar por sus derechos”. Respecto de a quiénes va dirigida esta convocatoria, la tesorera de la Central Clasista, Catalina Rojas, señaló que no sólo apelan a la participación de los sindicatos y trabajadores afiliados, sino que el llamado también apunta al pueblo en general y a toda la clase trabajadora. “Convocamos a las organizaciones sociales, populares, de estudiantes, a que se sumen a marchar este 1ro de mayo. La Central Clasista también ha definido dentro de su plan de lucha, la defensa de la autodeterminación de los pueblos frente al sistema capitalista y el capitalismo. Por lo tanto, hoy día nuestro llamado es a que el conjunto del pueblo y la clase trabajadora tienen que levantarse, organizarse y pelear contra este sistema capitalista”, dijo la tesorera de la organización. A casi dos meses de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, las demandas de los movimientos feministas respecto de los derechos laborales han ido tomando fuerza. Es por esto que la Central Clasista también tomará estas demandas y las hará suyas el próximo miércoles primero de mayo. La secretaria de la organización sindical, Isolina Acosta, explicó las demandas que, como mujeres trabajadoras, llevarán a las calles en la conmemoración del Día del Trabajador. “Convocamos a las compañeras trabajadoras a marchar por una maternidad protegida, a marchar por salarios dignos, a marchar por rebaja de la jornada, por derecho a locomoción y colación. Por el respeto y la dignidad que nos merecemos las mujeres trabajadoras, así que las llamamos especialmente a ser parte de este 1 de mayo clasista”, dijo la dirigente de la Central. La convocatoria de la Central Clasista de Trabajadores se llevará a cabo el próximo miércoles primero de mayo a las 11 de la mañana, en la Plaza Los Héroes, para marchar desde ahí hasta la esquina de Matucana con Alameda, en donde se realizará el acto central con el que culminará la movilización.

