Educación Nacional Karla Toro: La deuda más importante del país es con quienes perdieron la gratuidad A un par de semanas de dejar su cargo como presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Karla Toro conversó con nuestro medio acerca de la situación actual de las demandas estudiantiles. Además, hizo un llamado a movilizarse este jueves, cuando se lleve a cabo una nueva marcha por la educación. Diario UChile Miércoles 24 de abril 2019 19:48 hrs.

Para este jueves desde las 11 horas, la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), la Coodinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones) y la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces), han convocado a la primera marcha estudiantil de este año, motivada por el retraso del Gobierno en las demandas del movimiento. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, Karla Toro, presidenta de la Federación de Estudiantes de nuestra universidad, comentó esta convocatoria y explicó los fundamentos principales de esta nueva movilización, que busca exigir al Gobierno el cumplimiento de las demandas pendientes con el movimiento. “Salimos porque decimos que la educación está en deuda, principalmente, con nosotras. La verdad es que hemos establecido un pliego de demandas de parte de la Confech en donde toma prioridad la demanda por una educación no sexista y la deuda, principalmente, en gratuidad. 27 mil estudiantes en la calle y los endeudados por el CAE en conjunto con el estatuto laboral. Además, está violencia desmesurada de carabineros con los secundarios”, comentó. Si bien Karla Toro reconoció que avanzar en una educación no sexista y en la deuda que se tiene pendiente con las disidencias sexuales en los espacios educativos es esencial , destacó también que “no podemos olvidar la deuda más importante que tiene hoy el país en torno a los estudiantes a quienes se les prometió que iban a entrar a la educación superior, que iban a estudiar gratuitamente y que hoy día tienen la opción de endeudarse con el fondo solidario porque perdieron esta gratuidad o, simplemente, dejar de estudiar. 27 mil estudiantes en las calles no es un juego”. Además, la actual presidenta de la Fech hizo un balance del rol que ha tenido la Federación en el último tiempo, pues la dirigenta está solo a un par de semanas de dejar su cargo. Karla Toro indicó que la organización estudiantil ha avanzado mucho en la articulación con otros movimientos sociales, lo que consideran fundamental para avanzar hacia el cumplimiento de sus demandas. “Es súper importante ver cómo ha avanzado no solo la Confech, sino que la Fech en la conducción distinta de movimientos sociales. Ahora que me voy, podemos ver que tenemos una relación mucho más fluida con organizaciones como No + AFP, también con la Coordinadora 8 de marzo. En conjunto, levantamos todo lo que fue la movilización y nos parece que, desde ahí, la federación ha tomado un rol preponderante”. Agregó que “lo mismo fue en conflictos como en el asesinato de Camilo Catrillanca, ahora en el TPP-11. Nos parece que ahora estamos tomando una posición mucho más importante en el debate y yo creo que es un debate muy positivo”. Además, Karla Toro señaló que, si bien puedes existir diferencias entre las distintas organizaciones sociales que tienen exigencias en el área estudiantil, por ejemplo con los profesores, hay mínimos comunes que se comparten y que permiten la unión. “El principal patrón que nosotros tenemos dentro del bloque educacional es, principalmente, la democracia y la idea de que todos podamos convivir en espacios seguros, estudiando en forma digna y en mejores condiciones, en eso están los profesores, en eso han estado las estudiantes, incluso, cuando hablamos de construir una educación no sexista”, explicó. La estudiante de la Universidad de Chile abordó también las elecciones de la Federación y valoró que las listas estén compuestas, en su mayoría, de mujeres, y que el feminismo y las disidencias sexuales sean uno de los principales temas abordados en las campañas. Además, dijo que espera que quien sea su sucesor o sucesora tenga una continuidad en las demandas que ha planteado durante el último tiempo la Fech, y que no se deje de lado la vinculación de la organización con los espacios y conflictos internos.

