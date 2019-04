3c45244dd0

c8242e2872

Deportes Palestino cae con River Plate y queda fuera de la Libertadores El elenco tetracolor perdió por 2-0 contra los millonarios y deberá luchar en la última fecha por quedarse con el tercer lugar del grupo A. Claudio Medrano Jueves 25 de abril 2019 11:17 hrs. Compartir

En el estadio Monumental David Arellano, Palestino enfrentó a River Plate por la quinta fecha del grupo A de la Conmebol Libertadores 2019. En el primer tiempo, los dirigidos por Marcelo Gallardo salieron en busca de la clasificación y tuvieron algunas llegadas claras a la portería defendida por Ignacio González. Nicolás De La Cruz, Enzo Pérez y Lucas Pratto tuvieron profundas llegadas que complicaron al elenco local en un inicio. Pero los tetracolores no se quedaron de brazos cruzados, Lucas Passerini conectó un gran centro de Luis Jiménez que terminó siendo despejado por Franco Armani. Un partido complicado para los pupilos de Ivo Basay que no lograban contrarrestar el poderío de la escuadra argentina. Fue así como llegaría la apertura de la cuenta para la visita, Javier Pinola (30’) con un certero golpe de cabeza, marcó el primero para el conjunto rioplatense en el estadio Monumental. De ahí en más, los árabes tuvieron alguna que otra ocasión para igualar las acciones, pero no lograron empatar antes de irse a los vestuarios. Con el resultado en contra en la parte final, el elenco de colonia se fue en busca del empate y así tener oportunidades de acceder a los octavos de final de la Conmebol Libertadores. Rápidamente tuvieron una clara opción para anotar, Luis Jiménez con un fuerte remate casi convierte, pero el disparo pasó cerca del palo derecho del arco argentino. No obstante, vendría otro duro golpe para los árabes, ya que Ignacio Fernández (62’) puso el segundo y se complicaron las cosas para el local. Pero no sería todo, Julián Fernández recibiría tarjeta roja por parte del juez colombiano, Andrés Rojas, y dejaba con uno menos a su equipo. Sin opciones y con reiteradas llegadas del conjunto banda sangre, los tetracolores no lograron descontar, dejando en el camino su sueño de continuar con vida en el torneo sudamericano. Con este resultado, Palestino se quedó con 4 unidades en el tercer lugar del grupo A del certamen continental. Sin opciones de acceder a los octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores, los tetracolores deberán jugarse su opción internacional en su último duelo de su zona ante Alianza Lima y así quedarse con uno de los cupos a la segunda fase de la Conmebol Sudamericana 2019. FICHA TÉCNICA

Hora: 18:15

Estadio: Monumental David Arellano

Árbitro: Andrés Rojas (COL) Palestino (0): Ignacio González; Alejandro González, Brayan Véjar, Guillermo Soto, Luis Del Pino Mago, Agustín Farías, César Cortés (46’ Enzo Guerrero), Julián Fernández, Luis Jiménez, Fabián Ahumada (76’ Cristóbal Jorquera), Lucas Passerini. DT: Ivo Basay. River Plate (2): Franco Armani; Fabrizio Angileri, Gonzalo Montiel, Javier Pinola, Bruno Zuculini (58’ Exequiel Palacios), Enzo Pérez (76’ Leonardo Ponzio), Ignacio Fernández, Lucas Martínez Quarta, Nicolás De la Cruz, Lucas Pratto, Matías Suárez (21’ Rafael Santos Borré). DT: Marcelo Gallardo. Goles: 0-1, 30’ Javier Pinola; 0-2, 62’ Ignacio Fernández.

En el estadio Monumental David Arellano, Palestino enfrentó a River Plate por la quinta fecha del grupo A de la Conmebol Libertadores 2019. En el primer tiempo, los dirigidos por Marcelo Gallardo salieron en busca de la clasificación y tuvieron algunas llegadas claras a la portería defendida por Ignacio González. Nicolás De La Cruz, Enzo Pérez y Lucas Pratto tuvieron profundas llegadas que complicaron al elenco local en un inicio. Pero los tetracolores no se quedaron de brazos cruzados, Lucas Passerini conectó un gran centro de Luis Jiménez que terminó siendo despejado por Franco Armani. Un partido complicado para los pupilos de Ivo Basay que no lograban contrarrestar el poderío de la escuadra argentina. Fue así como llegaría la apertura de la cuenta para la visita, Javier Pinola (30’) con un certero golpe de cabeza, marcó el primero para el conjunto rioplatense en el estadio Monumental. De ahí en más, los árabes tuvieron alguna que otra ocasión para igualar las acciones, pero no lograron empatar antes de irse a los vestuarios. Con el resultado en contra en la parte final, el elenco de colonia se fue en busca del empate y así tener oportunidades de acceder a los octavos de final de la Conmebol Libertadores. Rápidamente tuvieron una clara opción para anotar, Luis Jiménez con un fuerte remate casi convierte, pero el disparo pasó cerca del palo derecho del arco argentino. No obstante, vendría otro duro golpe para los árabes, ya que Ignacio Fernández (62’) puso el segundo y se complicaron las cosas para el local. Pero no sería todo, Julián Fernández recibiría tarjeta roja por parte del juez colombiano, Andrés Rojas, y dejaba con uno menos a su equipo. Sin opciones y con reiteradas llegadas del conjunto banda sangre, los tetracolores no lograron descontar, dejando en el camino su sueño de continuar con vida en el torneo sudamericano. Con este resultado, Palestino se quedó con 4 unidades en el tercer lugar del grupo A del certamen continental. Sin opciones de acceder a los octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores, los tetracolores deberán jugarse su opción internacional en su último duelo de su zona ante Alianza Lima y así quedarse con uno de los cupos a la segunda fase de la Conmebol Sudamericana 2019. FICHA TÉCNICA

Hora: 18:15

Estadio: Monumental David Arellano

Árbitro: Andrés Rojas (COL) Palestino (0): Ignacio González; Alejandro González, Brayan Véjar, Guillermo Soto, Luis Del Pino Mago, Agustín Farías, César Cortés (46’ Enzo Guerrero), Julián Fernández, Luis Jiménez, Fabián Ahumada (76’ Cristóbal Jorquera), Lucas Passerini. DT: Ivo Basay. River Plate (2): Franco Armani; Fabrizio Angileri, Gonzalo Montiel, Javier Pinola, Bruno Zuculini (58’ Exequiel Palacios), Enzo Pérez (76’ Leonardo Ponzio), Ignacio Fernández, Lucas Martínez Quarta, Nicolás De la Cruz, Lucas Pratto, Matías Suárez (21’ Rafael Santos Borré). DT: Marcelo Gallardo. Goles: 0-1, 30’ Javier Pinola; 0-2, 62’ Ignacio Fernández.