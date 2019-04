Primera marcha estudiantil del año termina con incidentes aislados

Cerca de las 11 de la mañana de este jueves, la marcha estudiantil, convocada por la Confech, la Aces y la Cones, se desplazó desde Plaza Italia hasta Plaza los Héroes por la calzada sur de la Alameda.

Los motivos de esta manifestación fueron varios, entre ellos, el fin de la educación sexista, resolver la situación de los miles de estudiantes y ex estudiantes endeudados por el Crédito con Aval del Estado, y terminar con la violencia hacia los estudiantes secundarios por parte de Carabineros.

La presidenta de la Federación de estudiantes de la Universidad de Chile, Karla Toro, manifestó que el gobierno debe hacerse cargo de los miles de estudiantes que este año perdieron la gratuidad.

“Nosotros hoy estamos saliendo de una manera fuerte y clara: la educación pública no sexista se defiende, nosotros exigimos terminar con la deuda que hay en la educación, que alguien responda por los 27 mil estudiantes que quedaron en la calle por la pérdida de la gratuidad, y eso lo tiene que responder el gobierno. Nosotros le hemos dicho hace bastante tiempo que lo haga”.

Por su parte, la presidenta de la Feusach, Constanza Uturbia, indicó que, ante este problema, el Ejecutivo no ha hecho más que consagrar el endeudamiento.

“Hay 27 mil estudiantes que quedaron a la deriva, cuya única respuesta que han tenido por parte del Gobierno es seguir endeudándose, que no saben qué va a pasar con su futuro y al que se le plantea hoy un nuevo crédito que viene a consagrar el endeudamiento”.

Según la Intendencia de Santiago, los asistentes a la marcha fueron alrededor de cinco mil personas, las que, en su mayoría, se expresaron de forma pacífica. Sin embargo, a la altura de la Universidad de Chile, un grupo de manifestantes se enfrentó con Carabineros ocasionando incidentes que se extendieron hasta la altura de la Universidad de Santiago.

No defienden ideas. No apoyan ninguna causa social. No respetan el derecho de los ciudadanos. Son cobardes q atacan en grupo, encapuchados y solo representan violencia. Chile los condena y como Gobierno solidarizamos con Sargento 1ro de @Carabdechile Mario Moya Reyes y su familia pic.twitter.com/0U2Axs5dbY

— Cecilia Pérez Jara (@ceciperez1) 25 de abril de 2019