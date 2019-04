Lamberto Cisternas por formalización de Elgueta: “No podemos más que lamentar lo ocurrido”

El vocero de la Corte Suprema Lamberto Cisternas Rocha se refirió a la formalización de la investigación en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Emilio Elgueta Torres, por los delitos de prevaricación y enriquecimiento ilícito y que se realizó este viernes en el Juzgado de Garantía de Rancagua.

El vocero afirmó que la Corte Suprema no puede más que “volver a lamentar lo ocurrido, pues se aleja de las líneas fundamentales de trabajo del Poder Judicial, que tiene una gravedad que no puede disminuirse y expresamos nuestra satisfacción que haya llegado a la etapa de formalización en el sentido que esto se pueda concretar y llegar pronto a una sentencia definitiva que declare si ha existido o no delito, cuáles han sido y cuál sería la sanción que se aplique”.