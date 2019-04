b7d44dd1fa

70b3554350

Justicia Lamberto Cisternas por formalización de Elgueta: “No podemos más que lamentar lo ocurrido” Luego de la audiencia de formalización del ministro de la Corte de Rancagua, el vocero del máximo tribunal expresó que la Corte Suprema considera que los hechos son lamentables y graves, pero que están a la espera del la sentencia y de la resolución de la investigación administrativa antes de emitir una declaración formal. Diario Uchile Viernes 26 de abril 2019 16:03 hrs. Compartir

El vocero de la Corte Suprema Lamberto Cisternas Rocha se refirió a la formalización de la investigación en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Emilio Elgueta Torres, por los delitos de prevaricación y enriquecimiento ilícito y que se realizó este viernes en el Juzgado de Garantía de Rancagua. El vocero afirmó que la Corte Suprema no puede más que “volver a lamentar lo ocurrido, pues se aleja de las líneas fundamentales de trabajo del Poder Judicial, que tiene una gravedad que no puede disminuirse y expresamos nuestra satisfacción que haya llegado a la etapa de formalización en el sentido que esto se pueda concretar y llegar pronto a una sentencia definitiva que declare si ha existido o no delito, cuáles han sido y cuál sería la sanción que se aplique”. El ministro Cisternas informó, además, que la ministra Rosa María Maggi, con fecha de hoy cerró la ampliación de la investigación administrativa sobre ministros y funcionarios de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Consultado el vocero sobre si la formalización de un integrante de Corte de Apelaciones es inédita en la historia del Poder Judicial, respondió que “es una situación lamentable y es una situación grave. Nosotros todavía no podemos expresar nuestra condena, porque eso depende de la sentencia o lo que resuelva la investigación administrativa. Desde que está en vigencia el nuevo sistema procesal penal es la primera vez que se formaliza a un ministro y eso le da una mayor connotación y gravedad, porque en la medida que en la persona sube en la escala de cargos, ciertamente tiene mayores responsabilidades con la institución y la comunidad; entonces hay una connotación de gravedad adicional”. El ministro Cisternas agregó que “una vez terminado todo este procedimiento vamos a hacer un enfoque que nos permita fortalecer los mecanismos de control e intercambio, de tal manera que la comunidad pueda expresarse por un sistema de denuncia que pueda ser filtrado, investigado y tengamos así un sistema de alerta temprana que impida que este tipo de hechos prolifere”. Respecto del bullado saludo que realizó el ministro Elgueta a la jueza de Garantía que encabezó la audiencia de formalización, el miembro del máximo tribunal calificó como “impertinente” el gesto del ministro Elgueta y aseguró que es “imposible prever qué reacción tendrá una persona que es llevada a una audiencia. En este caso es un imputado, (pero) podrían haber sido los abogados, no hay manera de controlar eso. La transparencia se refleja en que las audiencias son públicas y este tipo de audiencias podemos transmitirlas, y las estamos transmitiendo. Lo segundo es que no olvidemos que la formalización es una declaración del Ministerio Público hecha en el tribunal, entonces el juez sólo tiene la facultad de ordenar el debate, ordenar la secuencia, pero no tiene ninguna facultad respecto de la formalización”. El plazo de investigación en la causa contra el magistrado Emilio Elgueta es de 180 días, y de acuerdo al anuncio del fiscal Sergio Moya, el ministerio Público solicitará una nueva audiencia de formalización por otros presuntos hechos de prevaricación del ministro de la Corte de Rancagua la que tendría lugar el próximo 7 de junio.

El vocero de la Corte Suprema Lamberto Cisternas Rocha se refirió a la formalización de la investigación en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Emilio Elgueta Torres, por los delitos de prevaricación y enriquecimiento ilícito y que se realizó este viernes en el Juzgado de Garantía de Rancagua. El vocero afirmó que la Corte Suprema no puede más que “volver a lamentar lo ocurrido, pues se aleja de las líneas fundamentales de trabajo del Poder Judicial, que tiene una gravedad que no puede disminuirse y expresamos nuestra satisfacción que haya llegado a la etapa de formalización en el sentido que esto se pueda concretar y llegar pronto a una sentencia definitiva que declare si ha existido o no delito, cuáles han sido y cuál sería la sanción que se aplique”. El ministro Cisternas informó, además, que la ministra Rosa María Maggi, con fecha de hoy cerró la ampliación de la investigación administrativa sobre ministros y funcionarios de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Consultado el vocero sobre si la formalización de un integrante de Corte de Apelaciones es inédita en la historia del Poder Judicial, respondió que “es una situación lamentable y es una situación grave. Nosotros todavía no podemos expresar nuestra condena, porque eso depende de la sentencia o lo que resuelva la investigación administrativa. Desde que está en vigencia el nuevo sistema procesal penal es la primera vez que se formaliza a un ministro y eso le da una mayor connotación y gravedad, porque en la medida que en la persona sube en la escala de cargos, ciertamente tiene mayores responsabilidades con la institución y la comunidad; entonces hay una connotación de gravedad adicional”. El ministro Cisternas agregó que “una vez terminado todo este procedimiento vamos a hacer un enfoque que nos permita fortalecer los mecanismos de control e intercambio, de tal manera que la comunidad pueda expresarse por un sistema de denuncia que pueda ser filtrado, investigado y tengamos así un sistema de alerta temprana que impida que este tipo de hechos prolifere”. Respecto del bullado saludo que realizó el ministro Elgueta a la jueza de Garantía que encabezó la audiencia de formalización, el miembro del máximo tribunal calificó como “impertinente” el gesto del ministro Elgueta y aseguró que es “imposible prever qué reacción tendrá una persona que es llevada a una audiencia. En este caso es un imputado, (pero) podrían haber sido los abogados, no hay manera de controlar eso. La transparencia se refleja en que las audiencias son públicas y este tipo de audiencias podemos transmitirlas, y las estamos transmitiendo. Lo segundo es que no olvidemos que la formalización es una declaración del Ministerio Público hecha en el tribunal, entonces el juez sólo tiene la facultad de ordenar el debate, ordenar la secuencia, pero no tiene ninguna facultad respecto de la formalización”. El plazo de investigación en la causa contra el magistrado Emilio Elgueta es de 180 días, y de acuerdo al anuncio del fiscal Sergio Moya, el ministerio Público solicitará una nueva audiencia de formalización por otros presuntos hechos de prevaricación del ministro de la Corte de Rancagua la que tendría lugar el próximo 7 de junio.