a2d2442055

7d27b58e6e

Educación Nacional Rector Ennio Vivaldi: “Quizás (a las actuales autoridades) no les gusta la gratuidad” La máxima autoridad de la Casa de Bello analizó en Radio y Diario Universidad de Chile la situación educativa del país, el rol de las universidades estatales y las señales entregadas por las actuales autoridades gubernamentales. Diario Uchile Sábado 27 de abril 2019 16:15 hrs. Compartir

Este viernes 26 de abril se emitió el primer programa de Palabra pública, letras para el debate, nuevo espacio de Radio y Diario Universidad de Chile que expresa la voluntad colaborativa de nuestro medio, en este caso, con la revista que es desarrollada por la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Casa de Bello. El programa es conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Erlij. El programa se emitirá todos los días viernes a las 18 horas y, en su primera emisión, tuvo como invitado al rector Ennio Vivaldi, quien abordó los temas contingentes en materia de educación superior y el rol que desde su punto de vista deben tener las universidades estatales en la situación general del país. Al respecto, Vivaldi recalcó la retroalimentación que debe haber entre las casas de educación superior del Estado con la comunidad y con la sociedad en las que están insertas. “Debemos estar permanentemente preocupados de que los problemas que la sociedad tenga, nosotros los hagamos nuestros, los absorbamos y que las investigaciones sirvan para la comunidad que nos rodea”, afirmó. En ese sentido, el rector de la Universidad de Chile ejemplificó el papel ha tenido nuestra casa de estudios en relación con el despertar feminista de nuestro país. “Creo que hay ejemplos insuperables este último tiempo, desde luego, el feminismo es un tema que la Universidad absorbe y trae, por ejemplo, a Judith Butler, forma centros de estudios, y esto es porque entiende que se trata de demandas que afectan a la vida en su conjunto”. Para Vivaldi, esta relación de la Casa de Bello con la sociedad es “definitivamente, un sello histórico de nuestra Universidad”. Ennio Vivaldi también se refirió al sistema de financiamiento por ‘voucher’ que el actual Ejecutivo propone para las universidades, esto es, el otorgamiento de dinero en relación a la cantidad de estudiantes matriculados. La máxima autoridad de la Casa de Bello criticó que la propuesta sea tanto para universidades públicas como privadas, pues las primeras deben tener un financiamiento mucho más seguro por su responsabilidad frente al país, y algunas de las instituciones privadas no cuentan con un sólido programa educativo. Además, Vivaldi manifestó su disconformidad con el financiamiento actual chileno, calificándolo como “un sistema en el cual a los jóvenes se les obliga a endeudarse para financiar universidades que no son las que ellos quieren, no estoy diciendo que sean malas, sino que no son las que ellos quieren”. “Cuando digo esto, no tiene nada de arbitrario, porque se deduce de las opciones que ellos toman cuando dicen a qué universidades quieren ir, que es un documento que completan cuando postulan. No vengamos con ‘los distintos proyectos educacionales’ ¡Por favor! ¿Quién elige el proyecto educacional de una universidad ‘equis’ que, probablemente, no le va a permitir completar sus estudios y si se recibe en esa universidad ese título le va a servir de poco o nada?”, cuestionó. Por otra parte, Ennio Vivaldi se refirió a las trabas que han puesto las actuales autoridades gubernamentales para garantizar la gratuidad a los estudiantes que la necesiten. “Las conductas que han ocurrido ante propuestas como uso del Fondo Solidario es imposible no interpretarlas como ‘no queremos que las universidades que tienen problemas por la gratuidad, solucionen los problemas de la gratuidad’, y eso significa ‘no queremos que se resuelvan los problemas de la gratuidad’. Quizás, una interpretación que uno puede hacer válidamente, es que ocurre porque no les gusta la gratuidad”. Por último, el rector de la Universidad de Chile criticó la iniciativa ejecutiva de quitar la exclusividad a la Casa de Bello para validar los títulos profesionales del extranjero, pues argumentó que esta tarea debe hacerla solo una institución pública que sea capaz de comparar, analizar y valorar la formación foránea en relación con la local.

Este viernes 26 de abril se emitió el primer programa de Palabra pública, letras para el debate, nuevo espacio de Radio y Diario Universidad de Chile que expresa la voluntad colaborativa de nuestro medio, en este caso, con la revista que es desarrollada por la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Casa de Bello. El programa es conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Erlij. El programa se emitirá todos los días viernes a las 18 horas y, en su primera emisión, tuvo como invitado al rector Ennio Vivaldi, quien abordó los temas contingentes en materia de educación superior y el rol que desde su punto de vista deben tener las universidades estatales en la situación general del país. Al respecto, Vivaldi recalcó la retroalimentación que debe haber entre las casas de educación superior del Estado con la comunidad y con la sociedad en las que están insertas. “Debemos estar permanentemente preocupados de que los problemas que la sociedad tenga, nosotros los hagamos nuestros, los absorbamos y que las investigaciones sirvan para la comunidad que nos rodea”, afirmó. En ese sentido, el rector de la Universidad de Chile ejemplificó el papel ha tenido nuestra casa de estudios en relación con el despertar feminista de nuestro país. “Creo que hay ejemplos insuperables este último tiempo, desde luego, el feminismo es un tema que la Universidad absorbe y trae, por ejemplo, a Judith Butler, forma centros de estudios, y esto es porque entiende que se trata de demandas que afectan a la vida en su conjunto”. Para Vivaldi, esta relación de la Casa de Bello con la sociedad es “definitivamente, un sello histórico de nuestra Universidad”. Ennio Vivaldi también se refirió al sistema de financiamiento por ‘voucher’ que el actual Ejecutivo propone para las universidades, esto es, el otorgamiento de dinero en relación a la cantidad de estudiantes matriculados. La máxima autoridad de la Casa de Bello criticó que la propuesta sea tanto para universidades públicas como privadas, pues las primeras deben tener un financiamiento mucho más seguro por su responsabilidad frente al país, y algunas de las instituciones privadas no cuentan con un sólido programa educativo. Además, Vivaldi manifestó su disconformidad con el financiamiento actual chileno, calificándolo como “un sistema en el cual a los jóvenes se les obliga a endeudarse para financiar universidades que no son las que ellos quieren, no estoy diciendo que sean malas, sino que no son las que ellos quieren”. “Cuando digo esto, no tiene nada de arbitrario, porque se deduce de las opciones que ellos toman cuando dicen a qué universidades quieren ir, que es un documento que completan cuando postulan. No vengamos con ‘los distintos proyectos educacionales’ ¡Por favor! ¿Quién elige el proyecto educacional de una universidad ‘equis’ que, probablemente, no le va a permitir completar sus estudios y si se recibe en esa universidad ese título le va a servir de poco o nada?”, cuestionó. Por otra parte, Ennio Vivaldi se refirió a las trabas que han puesto las actuales autoridades gubernamentales para garantizar la gratuidad a los estudiantes que la necesiten. “Las conductas que han ocurrido ante propuestas como uso del Fondo Solidario es imposible no interpretarlas como ‘no queremos que las universidades que tienen problemas por la gratuidad, solucionen los problemas de la gratuidad’, y eso significa ‘no queremos que se resuelvan los problemas de la gratuidad’. Quizás, una interpretación que uno puede hacer válidamente, es que ocurre porque no les gusta la gratuidad”. Por último, el rector de la Universidad de Chile criticó la iniciativa ejecutiva de quitar la exclusividad a la Casa de Bello para validar los títulos profesionales del extranjero, pues argumentó que esta tarea debe hacerla solo una institución pública que sea capaz de comparar, analizar y valorar la formación foránea en relación con la local.