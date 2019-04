ac07d91792

d82619a9b1

Nacional Bárbara Figueroa: “Le recuerdo al Gobierno que prometieron tiempos mejores” En entrevista con Radio Universidad de Chile, la presidenta de la CUT se refirió a la convocatoria que la entidad está haciendo para conmemorar el Día Internacional del Trabajador. Para Figueroa, "los tiempos mejores" que el actual Ejecutivo prometió durante su campaña están lejos de ser una realidad. Diario Uchile Lunes 29 de abril 2019 16:43 hrs. Compartir

Ad portas de una nueva conmemoración del Día Internacional del Trabajador, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, convocó a una marcha para este miércoles a las 10:00 AM en Santiago, manifestación que será replicada en diversas ciudades del país. Para la dirigenta, la actual situación de los trabajadores en el país es lamentable, pues se han cerrado numerosas empresas y las autoridades buscan precarizar aún mas las condiciones laborales, a través de iniciativas como la del Estatuto Laboral Juvenil. A esto, se suma la baja en la proyección del crecimiento económico del país que, según el Banco Central, este 2019 no superará el cuatro por ciento. Además, la cifra de desempleo en la Región Metropolitana se mantiene en 7,6 por ciento, número que, pese a ser elevado, el ministro de Hacienda Felipe Larraín valoró argumentando que, al menos, no ha crecido más. Para Bárbara Figueroa, el actual Ejecutivo debe hacerse cargo de la situación, más aún, cuando en campaña prometió que bajo su mandato habrían “tiempos mejores”. “Yo le quiero recordar a este Gobierno que fueron ellos los que prometieron que, con su llegada al gobierno, iban a llegar tiempos mejores, que con su llegada al Gobierno iban a haber tasas de crecimiento sobre el 3,5 por ciento, y resulta que ya el ministro ha tenido que sincerar que la tasa de crecimiento ni si quiera llega al 3,5, y fueron ellos lo que prometieron los tiempos mejores diciendo que cuando ellos llegaran iba a haber más empleo, entonces yo diría, que en esos términos, si yo prometo algo como gobierno y no soy capaz de cumplir las expectativas, no puedo ahora venir a decir ‘mire, en realidad, que bueno que no esté aumentando la cesantía’”. La máxima dirigenta de los trabajadores afiliados a la CUT manifestó que se deben crear nuevos empleos, pero estos no deben ser trabajos precarizados ni de mala calidad. “Esto no puede ser a cualquier costo, esto no puede ser sobre la base de empleo de mala calidad, esto no puede ser sobre la base de tratar de construir un escenario donde, al final del día, el miedo que tienen los trabajadores y trabajadoras de Chile a perder el empleo se transforme en chantaje para aceptar cualquier condición laboral, con sueldos de miseria, con jornadas laborales que sean, finalmente tan flexibles, que no permitan garantizar un ingreso digno. Entonces, me parece que es ahí donde nosotros deberíamos poner el énfasis y yo tengo la impresión de que el debate al que nos vamos a enfrentar en los próximos días con el gobierno, una vez que ellos lancen las propuestas que han anunciado sobre modernización laboral, sea en relación con esto”. Figueroa recalcó que para mejorar la situación del trabajo en Chile no basta con políticas sociales, sino también con mejorar la distribución de la riqueza, pues cuando los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres -como sucede actualmente-, el país no puede crecer. “Los informes de la OCDE, en el último periodo, han sido lapidarios en decir ‘miren, la clase media se está empobreciendo’. Cuando la clase media se empobrece, eso va en directo beneficio del uno por ciento más rico del país, si eso no lo enfrentamos y no lo abordamos, los países no pueden crecer. No es que esto sea un problema solamente de política social, que sin duda que está a la base del debate, sino que, además, esto estanca el crecimiento de los países, y nosotros vemos que, sobre este debate, en Chile, no solamente el gobierno, sino que en el Parlamento y los partidos de oposición, no se han pronunciado y eso es algo que nos preocupa”. La marcha de la CUT, convocada en Plaza Italia, no será la única en Santiago. Pues a la misma hora la Central Clasista de Trabajadoras y Trabajadores convocó a una manifestación paralela que comenzará en Plaza Los Héroes. Ambas marchan transitarán por la Alameda, la primera culminará en Santa Rosa, y la segunda en la Estación Central.

Ad portas de una nueva conmemoración del Día Internacional del Trabajador, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, convocó a una marcha para este miércoles a las 10:00 AM en Santiago, manifestación que será replicada en diversas ciudades del país. Para la dirigenta, la actual situación de los trabajadores en el país es lamentable, pues se han cerrado numerosas empresas y las autoridades buscan precarizar aún mas las condiciones laborales, a través de iniciativas como la del Estatuto Laboral Juvenil. A esto, se suma la baja en la proyección del crecimiento económico del país que, según el Banco Central, este 2019 no superará el cuatro por ciento. Además, la cifra de desempleo en la Región Metropolitana se mantiene en 7,6 por ciento, número que, pese a ser elevado, el ministro de Hacienda Felipe Larraín valoró argumentando que, al menos, no ha crecido más. Para Bárbara Figueroa, el actual Ejecutivo debe hacerse cargo de la situación, más aún, cuando en campaña prometió que bajo su mandato habrían “tiempos mejores”. “Yo le quiero recordar a este Gobierno que fueron ellos los que prometieron que, con su llegada al gobierno, iban a llegar tiempos mejores, que con su llegada al Gobierno iban a haber tasas de crecimiento sobre el 3,5 por ciento, y resulta que ya el ministro ha tenido que sincerar que la tasa de crecimiento ni si quiera llega al 3,5, y fueron ellos lo que prometieron los tiempos mejores diciendo que cuando ellos llegaran iba a haber más empleo, entonces yo diría, que en esos términos, si yo prometo algo como gobierno y no soy capaz de cumplir las expectativas, no puedo ahora venir a decir ‘mire, en realidad, que bueno que no esté aumentando la cesantía’”. La máxima dirigenta de los trabajadores afiliados a la CUT manifestó que se deben crear nuevos empleos, pero estos no deben ser trabajos precarizados ni de mala calidad. “Esto no puede ser a cualquier costo, esto no puede ser sobre la base de empleo de mala calidad, esto no puede ser sobre la base de tratar de construir un escenario donde, al final del día, el miedo que tienen los trabajadores y trabajadoras de Chile a perder el empleo se transforme en chantaje para aceptar cualquier condición laboral, con sueldos de miseria, con jornadas laborales que sean, finalmente tan flexibles, que no permitan garantizar un ingreso digno. Entonces, me parece que es ahí donde nosotros deberíamos poner el énfasis y yo tengo la impresión de que el debate al que nos vamos a enfrentar en los próximos días con el gobierno, una vez que ellos lancen las propuestas que han anunciado sobre modernización laboral, sea en relación con esto”. Figueroa recalcó que para mejorar la situación del trabajo en Chile no basta con políticas sociales, sino también con mejorar la distribución de la riqueza, pues cuando los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres -como sucede actualmente-, el país no puede crecer. “Los informes de la OCDE, en el último periodo, han sido lapidarios en decir ‘miren, la clase media se está empobreciendo’. Cuando la clase media se empobrece, eso va en directo beneficio del uno por ciento más rico del país, si eso no lo enfrentamos y no lo abordamos, los países no pueden crecer. No es que esto sea un problema solamente de política social, que sin duda que está a la base del debate, sino que, además, esto estanca el crecimiento de los países, y nosotros vemos que, sobre este debate, en Chile, no solamente el gobierno, sino que en el Parlamento y los partidos de oposición, no se han pronunciado y eso es algo que nos preocupa”. La marcha de la CUT, convocada en Plaza Italia, no será la única en Santiago. Pues a la misma hora la Central Clasista de Trabajadoras y Trabajadores convocó a una manifestación paralela que comenzará en Plaza Los Héroes. Ambas marchan transitarán por la Alameda, la primera culminará en Santa Rosa, y la segunda en la Estación Central.