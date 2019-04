f6af7ba6e6

443bf9cc68

Denunciante de cura Poblete: “Me obligó a abortar no una, sino tres veces” Marcela Aranda decidió hablar públicamente de los abusos sufridos a manos del ex capellán del Hogar de Cristo ya que consideró que su testimonio podía ser útil a otras víctimas. “Contando algo de mi historia puedo ayudar a muchas personas a salir de su dolor”. Claudia Carvajal G. Lunes 29 de abril 2019 21:38 hrs. Compartir

La noche de este lunes, el noticiario de Mega, Ahora Noticias, emitió una entrevista a Marcela Poblete, la primera denunciante de Renato Poblete Barth, quien detalló los años en que vivió abusada sexual y psicológicamente por el ex capellán del Hogar de Cristo. Según sus declaraciones, el sacerdote jesuita no solo la violaba sino que además facilitaba que otros hombres la abusaran. “Me llevaba donde otros hombres para que me violaran y me golpearan por turnos, mientras él miraba”, dijo Aranda a las cámaras del ex canal 9. Consultada sobre si los otros hombres que la violentaron sexualmente eran sacerdotes, Aranda declaró desconocer tal condición, sin embargo aseguró que mantenían una relación de amistad con el jesuita. La teóloga relató que durante ocho años, Renato Poblete la habría martirizado en las oficinas del Hogar de Cristo, su propia casa y otros recintos. “Me fue despedazando palmo a palmo hasta que no quedara nada en mi”, aseguró, para luego agregar que eso no había sido lo peor, ya que el religioso la habría llevado sin su consentimiento a realizarse un aborto, hecho que luego repetiría en dos oportunidades. “Lo que más me hace sufrir es que él me obligó a abortar, y no solo una vez, tres veces”. “A pesar de todo, sigo siendo católica” Marcela Aranda afirmó que al final de los abusos había logrado reunir el coraje para denunciar al cura Poblete y se acercó a quien entonces era el Provincial de los Jesuitas, Juan Ochagavía. “Le conté lo que me estaba pasando, le presenté un escrito y no recibí ninguna respuesta, mientras los abusos se seguían repitiendo”. Posteriormente señaló que los abusos del llamado “emprendedor de la solidaridad” solo cesaron cuando éste conoció a otra joven en quien fijó su atención. Finalmente, la denunciante, expresó que espera que la Iglesia Católica le de una explicación, pida perdón de verdad y repare a las víctimas de los abusos cometidos por el clero. “Sigo siendo católica, y confío en la investigación que está realizando la Compañía de Jesús, porque la Iglesia Católica no son solo los curas y sacerdotes, sino todos los que hemos sido bautizados. La profesional denunció los hechos ocurridos entre 1985 y 1993 – cuando ella aún era menor de edad- al obispo Charles Scicluna durante la misión de escuchas a la que éste fue destinado por el Papa Francisco, luego de que estallara públicamente la acusación de posibles encubrimientos del clero ante los abusos sexuales de sacerdotes contra menores en Chile.

La noche de este lunes, el noticiario de Mega, Ahora Noticias, emitió una entrevista a Marcela Poblete, la primera denunciante de Renato Poblete Barth, quien detalló los años en que vivió abusada sexual y psicológicamente por el ex capellán del Hogar de Cristo. Según sus declaraciones, el sacerdote jesuita no solo la violaba sino que además facilitaba que otros hombres la abusaran. “Me llevaba donde otros hombres para que me violaran y me golpearan por turnos, mientras él miraba”, dijo Aranda a las cámaras del ex canal 9. Consultada sobre si los otros hombres que la violentaron sexualmente eran sacerdotes, Aranda declaró desconocer tal condición, sin embargo aseguró que mantenían una relación de amistad con el jesuita. La teóloga relató que durante ocho años, Renato Poblete la habría martirizado en las oficinas del Hogar de Cristo, su propia casa y otros recintos. “Me fue despedazando palmo a palmo hasta que no quedara nada en mi”, aseguró, para luego agregar que eso no había sido lo peor, ya que el religioso la habría llevado sin su consentimiento a realizarse un aborto, hecho que luego repetiría en dos oportunidades. “Lo que más me hace sufrir es que él me obligó a abortar, y no solo una vez, tres veces”. “A pesar de todo, sigo siendo católica” Marcela Aranda afirmó que al final de los abusos había logrado reunir el coraje para denunciar al cura Poblete y se acercó a quien entonces era el Provincial de los Jesuitas, Juan Ochagavía. “Le conté lo que me estaba pasando, le presenté un escrito y no recibí ninguna respuesta, mientras los abusos se seguían repitiendo”. Posteriormente señaló que los abusos del llamado “emprendedor de la solidaridad” solo cesaron cuando éste conoció a otra joven en quien fijó su atención. Finalmente, la denunciante, expresó que espera que la Iglesia Católica le de una explicación, pida perdón de verdad y repare a las víctimas de los abusos cometidos por el clero. “Sigo siendo católica, y confío en la investigación que está realizando la Compañía de Jesús, porque la Iglesia Católica no son solo los curas y sacerdotes, sino todos los que hemos sido bautizados. La profesional denunció los hechos ocurridos entre 1985 y 1993 – cuando ella aún era menor de edad- al obispo Charles Scicluna durante la misión de escuchas a la que éste fue destinado por el Papa Francisco, luego de que estallara públicamente la acusación de posibles encubrimientos del clero ante los abusos sexuales de sacerdotes contra menores en Chile.